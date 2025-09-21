Meclis’te Kritik Hafta… Gözler Komisyonun 12. Toplantısında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, kurul üyelerinin önerileri doğrultusunda farklı toplumsal kesimlerin temsilcilerini dinlemeye devam ediyor. Bu hafta odağa alınanlar ise düşünce kuruluşları olacak. Bazı üyeler, gençlik ve kadın örgütlerinin de gündeme alınması gerektiğini belirtirken, diğer bazı üyeler dinleme sürecinin sonlandırılıp yasal düzenleme çalışmalarına geçilmesini savunuyor.

SIRADA YASAL ÇERÇEVE VAR

Dinlemelerin tamamlanmasının ardından, komisyonun oluşturacağı yasal çerçeveye yönelik partilerin görüş ve önerileri alınacak. Böylece, toplumsal uzlaşı temelinde hazırlanacak yeni düzenlemelerin zemini oluşturulmuş olacak.

KOMİSYONUN GEÇMİŞ ÇALIŞMALARI

5 Ağustos’ta çalışma esaslarını belirleyen komisyon, 8 Ağustos’taki oturumda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan kapsamlı bilgiler almıştı. 12 Ağustos’ta ise dinlenecek kurum ve temsilcilerle ilgili öneriler alınarak program netleştirilmişti.

KİMLER DİNLENDİ?

19 Ağustos’tan bu yana devam eden dinlemeler kapsamında çok sayıda farklı kesimin temsilcileri komisyona bilgi verdi. Şehit aileleri, gaziler, Diyarbakır ve Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri, baro başkanları, eski Meclis başkanları, işçi ve memur sendikalarının konfederasyonları, iş dünyası temsilcileri ve Doğu ile Güneydoğu’daki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bu süreçte komisyon karşısına çıktı.

GEÇEN HAFTAKİ TOPLANTIDA GERGİNLİK ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz hafta düzenlenen toplantıda, dini yapılanmalara dair kanaat önderleri de dinlenmişti. Bu kapsamda söz alan İTTİHAD Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Beşir Şimşek’in konuşması sırasında, "bölgede güvenlik güçlerinin katliam yaptığı" iddiası ve "PKK’nın Kürt halkını temsil etmediği" yönündeki ifadeleri, tartışmalara neden oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız konuşmacıya sert tepki gösterirken, bazı DEM Parti üyeleri toplantıyı terk etti.

Kaynak: ANKA