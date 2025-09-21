CHP Kurultayı’nda PM ve YDK Seçimi Sonuçlandı: İşte Özgür Özel’in Yeni A Takımı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “Darbeye, kayyıma hayır” sloganıyla düzenlediği 22’nci Olağanüstü Kurultayı’nı Ankara’daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Parti içinde kritik değişikliklerin yaşandığı kurultayda, mevcut yönetime karşı güven tazeleme süreci de işletildi.

GÜVENSİZLİK OYLAMASIYLA BAŞLADI

Kurultay, “hukuki ve siyasi güvence” olarak tanımlanarak, Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Genel Başkanlık seçimlerinin yapılabilmesinin önünü açan bir güvensizlik oylamasıyla başladı. Mevcut yönetime karşı yapılan oylamanın ardından seçimlere geçildi.

BLOK LİSTE ÖNERGESİ KABUL EDİLDİ

Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinde “blok liste” yöntemiyle oy kullanılması yönündeki önerge, oy çokluğuyla kabul edildi.

ÖZGÜR ÖZEL OYLARIN TAMAMINI ALDI

Genel Başkanlık seçiminde tek aday olan Özgür Özel, kullanılan 917 oyun 835’ini alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi. Özel geçersiz sayılan oyların dışında kalan tüm geçerli oyları aldı.

EN FAZLA OYU ALAN İSİM ERHAN ADEM OLDU

1327 delegeden 875’inin oy kullandığı PM seçimlerinde 63 oy geçersiz sayıldı. En fazla oyu alan isim 799 ile Erhan Adem oldu. Onu sırasıyla Zeliha Aksaz Şahbaz, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Baki Aydöner takip etti.

PARTİ MECLİSİ ASİL ÜYELERİ:

Erhan Adem

Zeliha Aksaz Şahbaz

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Baki Aydöner

Ensar Aytekin

Murat Bakan

Saniye Barut

Burhanettin Bulut

Özgür Ceylan

Sercan Çıggın

Meryem Gül Çiftçi Binici

Mehmet Alkın Denizaslanı

Semra Dinçer

Bedirhan Berk Doğru

Hikmet Erbilgin

Ali Abbas Ertürk

Ali Haydar Fırat

Berkay Gezgin

Yalçın Görgöz

Nazan Güneysu

Ali Haydar Hakverdi

Hikmet Yalım Halıcı

Ozan Işık

Uğurcan Irak

Özgür Karabat

Ulaş Karasu

Ecevit Keleş

Sevgi Kılıç

Sinem Kırçiçek

Burcu Mazıcıoğlu

Aylin Nazlıaka

Turgay Özcan

Suat Özçağdaş

Berna Özgül

Engin Özkoç

Uygar Parçal

Selin Sayek Böke

Niyazi Şen

Namık Tan

Mahmut Tanal

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Gamze Taşcıer

Canan Taşer

Melisa Uğraş

Pınar Uzun Okakın

İsmail Atakan Ünver

Mehmet Necati Yağcı

Deniz Yavuzyılmaz

Şengül Yeşildal

Deniz Yücel

Mahir Yüksel

Gökan Zeybek

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU LİSTESİ DE BELİRLENDİ

Kurultayda YDK’nın asil üyeleri de belirlendi. 15 kişilik kurulda şu isimler yer aldı:

Hümeyra Akkuş Sandıkcı

Ayça Akpek Şenay

Ekincan Aksoy

Süleyman Bülbül

Deniz Çakır

Deniz Demiröz

Aysemin Gülmez

Remzi Kazmaz

Turan Taşkın Özer

Özgür Sağlam

Harika Taybıllı

İsmail Emre Telci

Esin Fatma Temel

Özkan Tice

Nurdan Yücal

BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT PLATFORMU KADROSU

Kurultay kapsamında oluşturulan Bilim Kültür Sanat Platformu'nda yer alan isimler ise şöyle:

Gülşah Deniz Atalar

Yankı Bağcıoğlu

Deniz Balıbey

Metin Bank

Baran Bozoğlu

Kaan Cebe

Bahattin Bahadır Erdem

Ozan Ertem

Gökçe Gökçen

Yalçın Karatepe

Baran Seyhan

Emine Uçak Erdoğan

CHP’DE YENİ DÖNEM BAŞLADI

22’nci Olağanüstü Kurultay, CHP’nin kurumsal yapısında önemli değişimlerin yaşandığı, parti içi demokrasi ve güven tazeleme mesajlarının verildiği bir süreç olarak tarihe geçti. Özgür Özel liderliğinde yeni kadrolar, partinin önümüzdeki siyasi yol haritasını belirleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi