CHP Kurultayı’nda PM ve YDK Seçimi Sonuçlandı: İşte Özgür Özel’in Yeni A Takımı
CHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı’nda yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel, kurultaya blok listeyle katıldı. Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için oy verme ve sayım işlemleri saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Listeler oylanarak kesinleşirken, isimler ise belli oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “Darbeye, kayyıma hayır” sloganıyla düzenlediği 22’nci Olağanüstü Kurultayı’nı Ankara’daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Parti içinde kritik değişikliklerin yaşandığı kurultayda, mevcut yönetime karşı güven tazeleme süreci de işletildi.
GÜVENSİZLİK OYLAMASIYLA BAŞLADI
Kurultay, “hukuki ve siyasi güvence” olarak tanımlanarak, Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Genel Başkanlık seçimlerinin yapılabilmesinin önünü açan bir güvensizlik oylamasıyla başladı. Mevcut yönetime karşı yapılan oylamanın ardından seçimlere geçildi.
BLOK LİSTE ÖNERGESİ KABUL EDİLDİ
Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinde “blok liste” yöntemiyle oy kullanılması yönündeki önerge, oy çokluğuyla kabul edildi.
ÖZGÜR ÖZEL OYLARIN TAMAMINI ALDI
Genel Başkanlık seçiminde tek aday olan Özgür Özel, kullanılan 917 oyun 835’ini alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi. Özel geçersiz sayılan oyların dışında kalan tüm geçerli oyları aldı.
EN FAZLA OYU ALAN İSİM ERHAN ADEM OLDU
1327 delegeden 875’inin oy kullandığı PM seçimlerinde 63 oy geçersiz sayıldı. En fazla oyu alan isim 799 ile Erhan Adem oldu. Onu sırasıyla Zeliha Aksaz Şahbaz, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Baki Aydöner takip etti.
PARTİ MECLİSİ ASİL ÜYELERİ:
Erhan Adem
Zeliha Aksaz Şahbaz
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Baki Aydöner
Ensar Aytekin
Murat Bakan
Saniye Barut
Burhanettin Bulut
Özgür Ceylan
Sercan Çıggın
Meryem Gül Çiftçi Binici
Mehmet Alkın Denizaslanı
Semra Dinçer
Bedirhan Berk Doğru
Hikmet Erbilgin
Ali Abbas Ertürk
Ali Haydar Fırat
Berkay Gezgin
Yalçın Görgöz
Nazan Güneysu
Ali Haydar Hakverdi
Hikmet Yalım Halıcı
Ozan Işık
Uğurcan Irak
Özgür Karabat
Ulaş Karasu
Ecevit Keleş
Sevgi Kılıç
Sinem Kırçiçek
Burcu Mazıcıoğlu
Aylin Nazlıaka
Turgay Özcan
Suat Özçağdaş
Berna Özgül
Engin Özkoç
Uygar Parçal
Selin Sayek Böke
Niyazi Şen
Namık Tan
Mahmut Tanal
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Gamze Taşcıer
Canan Taşer
Melisa Uğraş
Pınar Uzun Okakın
İsmail Atakan Ünver
Mehmet Necati Yağcı
Deniz Yavuzyılmaz
Şengül Yeşildal
Deniz Yücel
Mahir Yüksel
Gökan Zeybek
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU LİSTESİ DE BELİRLENDİ
Kurultayda YDK’nın asil üyeleri de belirlendi. 15 kişilik kurulda şu isimler yer aldı:
Hümeyra Akkuş Sandıkcı
Ayça Akpek Şenay
Ekincan Aksoy
Süleyman Bülbül
Deniz Çakır
Deniz Demiröz
Aysemin Gülmez
Remzi Kazmaz
Turan Taşkın Özer
Özgür Sağlam
Harika Taybıllı
İsmail Emre Telci
Esin Fatma Temel
Özkan Tice
Nurdan Yücal
BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT PLATFORMU KADROSU
Kurultay kapsamında oluşturulan Bilim Kültür Sanat Platformu'nda yer alan isimler ise şöyle:
Gülşah Deniz Atalar
Yankı Bağcıoğlu
Deniz Balıbey
Metin Bank
Baran Bozoğlu
Kaan Cebe
Bahattin Bahadır Erdem
Ozan Ertem
Gökçe Gökçen
Yalçın Karatepe
Baran Seyhan
Emine Uçak Erdoğan
CHP’DE YENİ DÖNEM BAŞLADI
22’nci Olağanüstü Kurultay, CHP’nin kurumsal yapısında önemli değişimlerin yaşandığı, parti içi demokrasi ve güven tazeleme mesajlarının verildiği bir süreç olarak tarihe geçti. Özgür Özel liderliğinde yeni kadrolar, partinin önümüzdeki siyasi yol haritasını belirleyecek.
