Özgür Özel’den Filistin İçin Miting Çağrısı, Tarih Verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika’da Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesi bir Filistin mitingi düzenleyeceklerini duyurdu. Özel, Çarşamba akşamı Eyüpsultan’daki Filistin Büyükelçiliği önünde yapılacak mitinge tüm vatandaşları ve siyasi partileri davet etti.

GÖRÜŞME GÜNDEMİNE ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump buluşmasının içeriğine de değinen Özel, görüşmenin temelinde siyasi çıkarlar yerine ticari anlaşmaların yer aldığını belirtti. Bu iddiasını, Bloomberg tarafından yayımlanan ve Boeing’in 250'nin üzerinde sipariş alabileceğine dair habere dayandıran Özel, “Yani görüşmenin kesinleşmesi Boeing'in siparişlerinin kesinleşmesi anlamına geliyor” dedi.

TÜM PARTİLİLERE FİLİSTİN ÇAĞRISI

Filistin halkıyla dayanışmak amacıyla bir miting gerçekleştireceklerini belirten Özgür Özel, organizasyonun ayrıntılarını şöyle açıkladı:

"Bu gündemle, perşembe günü Amerika'da yapılacak görüşmeden önce, çarşamba günü akşam yapacağımız 56. mitingimizde parti bayrakları yerine, hep taşıdığımız Türk bayraklarının yanına Filistin bayraklarımızı alarak tüm partimizi, tüm partilileri, Filistin'le dayanışan herkesi, tüm siyasi partileri Eyüpsultan'da, Filistin Büyükelçiliği'nin önünde dayanışmaya davet ediyoruz."

‘TRUMP’A HAYKIRILACAK’

Özel, mitingin aynı zamanda Türkiye’nin Filistin konusundaki tutumunun net bir şekilde ifade edilmesi için bir fırsat olduğunu vurguladı. CHP lideri, bu amaçla şu sözleri kullandı:

"Trump'ın yanına gidilecekse, karşısına geçilecekse, karşısına dikilinecek, Filistin meselesi konusunda ağız dolusu, açık açık konuşulacak, Filistin'in bu ülkenin milli meselesi olduğu ve kırmızı çizgisi olduğu Trump'a haykırılacak”

Kaynak: Haber Merkezi