CHP Lideri Özgür Özel'in Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu Listesi Belli Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayı bugün gerçekleştirildi. Yapılan seçimde 835 oy alan Özgür Özel, CHP Genel Başkanı seçildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri listesi de belli oldu.

Özgür Özel’in blok listesinde PM’de tek isim değişti. Ahmet Uyanık’ın yerine Sercan Çığgın PM’ye girerken Çankaya İlçe Başkanı seçilen Ali Balta yerine Harika Taybıllı YDK’ya ismini yazdırdı.

Kaynak: Haber Merkezi