CHP Kurultayı’nda Özgür Özel güven tazeledi. Kurultayın yapıldığı salonda Silivri Zindanı maketi ve tutuklu belediye başkanlarının posterleri dikkat çekti.

CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Salonun dekorasyonu ve kullanılan semboller, kurultayın siyasi mesajlarını doğrudan yansıttı. Salona "Darbeye ve kayyıma hayır" yazılı afişler asıldı.

CHP Kurultayında Semboller Konuştu! İşte Dikkat Çeken Kareler - Resim : 1
Kayyım karşıtı mesajın yer aldığı görsel.

TUTUKLU BAŞKANLAR DA UNUTULMADI

Ayrıca bazı belediye başkanlarının tutuklu olmasına dikkat çekmek için, üzerinde 'Silivri Zindanı' yazılı zincir ve kelepçe maketi yerleştirildi.

CHP Kurultayında Semboller Konuştu! İşte Dikkat Çeken Kareler - Resim : 2
Temsili Silivri Zindanı .

Dikkat çeken bir başka detay ise salon koltuklarına yerleştirilen belediye başkanlarının fotoğrafları oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gibi isimlerin dev posterleri salonun çeşitli bölümlerine yerleştirildi. Bu kareler, hem görsel etkisi hem de politik anlamı nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

CHP Kurultayında Semboller Konuştu! İşte Dikkat Çeken Kareler - Resim : 3
Tutuklu belediye başkanları.
Kaynak: Nefes

