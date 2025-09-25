Cemil Tugay’dan Kooperatif Çıkışı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kentte uzun zamandır gündemde olan çöp sorunu ve Büyükşehir’in kentsel dönüşüm projeleri ve tamamlanamayan kooperatif sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kooperatif süreciyle ilgili Tugay, “Konuşmak istemediğim ve haksız yere suçlanmaktan rahatsız olduğum diğer konu kentsel dönüşüm projelerini kooperatif eliyle yaptığı süre. Eski büyükşehir başkanımızın, il başkanımızın tutuklu olarak yargılanması konusu. Kooperatif konusunda biz hiçbir makama herhangi bir şikâyette bulunmadık. Şu andaki yargılamaların tutuklu olarak yapılmasını uygun bulmuyoruz. Tutuklu olarak yargılanan kişilerin serbest bırakılması bizim de talebimizdir. Ancak diğer taraftan suçlanan kooperatifler ve diğer kişiler konuşmalarında adımı geçirerek doğrudan ya da dolaylı olarak ‘Cemil Tugay göreve geldikten sonra kooperatiflerin inşaat yapmasını durdurdu. Bu yüzden ilerlemedi’ diyorlar. Bu detaylı olarak açıklamaya ve düzeltmeye ihtiyaç duyan bir iftiradır.” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllar önce Örnekköy’de, Uzundere’de, Gaziemir’de ve Ege mahallesini kentsel dönüşüm alanı olarak belirlediğini açıklayan Tugay, “İzmir modeli diye bir şey var. Bu model Sayın Aziz Kocaoğlu zamanında doğru bulunan ve bu modelle doğru bir kentsel dönüşüm çalışması yapılacağını iddia ettikleri birer modeldir. Uzlaşmalar tamamlandıktan sonra onların tapularını büyükşehir üzerine alıyordu. Aldıktan sonra da onlara şunu taahhüt ediyorlardı. ‘Biz bunları kat karşılığı müteahhitlere vereceğiz sonra da sizlere vereceğiz.’ Bu şekilde Uzundere’de 1. Ve 2. Etap yapıldı. Örnekköy’de 1. Ev 2. Etap tamamlandı. Gaziemir’de 2. Etap ihale edildi ve bitime yakın aşamada. Ege Mahallesi’nde de müttehitte verildi ve inşaat halinde. Geçen dönem İZBETON’a verelim dedik. İZBETON’a yetki verildi. Daha sonra İZBETON yüklenici oldu ve daha sonra kendi yapmak yerine iş insanlarına yani paralarını koyarak bir araya gelecek olan kişilere bunu yaptırma kararı aldı. Burada kendi sözleşmesini kooperatiflere devretmiş oldu. Fakat yapı kooperatifleriyle ilgili süreç değişik şekillerde itiraza maruz kaldı” diye konuştu.

"Yapı kooperatifleri arsanın sahibidir aslında. Burada İZBETON’a devredilmiş bir yetki var. Arsa sahipleri aslında hak sahipleri. Normal kooperatif modeline uymayan başkan bir durum var." diyen Tugay, "Yapı kooperatiflerinin son zamanlarda eskisi gibi popüler olmamasının dışında bildiğimiz anlamda bir kooperatif değil bunlar. Sadece maddi olarak buraya katkı verebilecek insanlardan oluşan bir model." dedi.

'BİZLER DE YARGILANIRDIK'

Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O dönem mecliste çokça şey söylendi mecliste. Çevre şehircilik bakanlığı uyarıcı bir yazı gönderdi. İZBETON yüklenici olarak kooperatife veremez. Kooperatif de müteahhitlik belgesi olmadığı için hiçbir şekilde inşaatları üstlenemez. Bu tespit Sayıştay tarafından yapıldı. Ben göreve geldikten sonra bir baş müfettişin incelemesi sonucunda rapora yansıdı. Bugün ben ve diğer kademelerdeki arkadaşlarımız bunların muhatabı durumundayız. En acımazsız iddia şudur. Kooperatiflerle ilgili işlerin askıya alınması kararını keyfi bir karar olduğunu, husumet beslediğimiz için yaptığımız karar olduğunun söylenmesi çok vahimdir. Bakanlığın yazdığı yazıları dikkate almak zorundayız. Aksi takdirde belki ben de cezaevinde olurdum. Bizler de yargılanırdık."

'BAKANLIKLA UYUMLU ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ'

Tugay, "Anlamsız konuşanlar kendilerine gelsinler. Kimse beni bu şekilde suçlayamaz. İzmir halkına ahlakla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bakanlıkla da konuşmak uyumlu çalışmak zorundayız. İktidar partisinin il başkanıyla konuşmak zorundayız. Kapalı kapılar arkasında kimseyle konuşmuyoruz. Maliye bakanıyla görüştüm diye AK Parti’ye geçecek diye laf çıkardılar. Herkesten tabi ki yardım isteyeceğiz ve yardım eden herkese de gönülden teşekkür edeceğiz” dedi.

