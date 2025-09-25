Yargıtay'ın Kararının Ardından... Selahattin Demirtaş'ın Davası Ertelendi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla yargılandığı dava 27 Kasım’a ertelendi. Yargıtay’ın bozma kararı sonrası, mahkeme TBMM’den grup toplantısı tutanaklarını isteyecek.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, Diyarbakır, Mersin, Ankara ve Mardin’deki konuşmalarında ‘Cumhurbaşkanına hakaret ettiği’ iddiasıyla açılan ve 4 dosyanın birleştirildiği davanın duruşması görüldü. Demirtaş duruşmaya katılmazken, avukatı Özgür Özbek salonda hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, Demirtaş’a Bakırköy 46’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nce aynı suçtan verilen 3 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay 4’üncü Ceza Dairesi’nce bozulduğunu belirtti. Yargıtay, kararın, Anayasa’nın 83’üncü maddesindeki ‘yasama sorumsuzluğu’ kapsamında değerlendirilmesi için Demirtaş’ın HDP grup toplantılarındaki konuşma tutanaklarının TBMM’den istenmesine hükmetmişti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Avukat Özbek, Yargıtay kararının bu dosyayı da etkileyeceğini savunarak, Demirtaş’ın konuşmalarının yasama sorumsuzluğu kapsamında olup olmadığının araştırılmasını ve TBMM’den ilgili tutanakların getirilmesini talep etti. Mahkeme, talebi kabul ederek, Bakırköy dosyasının örneğini ve HDP grup toplantısı tutanaklarını incelemek üzere istedi. Duruşma, 27 Kasım’a ertelendi.

Kaynak: DHA

Selahattin Demirtaş
