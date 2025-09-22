MHP 'Listeden Düşürdük' Dedi: Sorgun Belediye Başkanı İstifa Etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Erkut Ekinci'nin parti ilkelerine uymayan davranışları nedeniyle listeden çıkarıldığını açıkladı; Ekinci ise dava arkadaşlarına zarar vermemek için partiden istifa ederek bağımsız devam edeceğini duyurdu.

MHP 'Listeden Düşürdük' Dedi: Sorgun Belediye Başkanı İstifa Etti
Yozgat'ın Sorgun ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki (MHP) gerilim nedeniyle partiden istifa ettiğini açıkladı. Olay, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla başladı. Durmaz, Ekinci'nin parti ilkeleri ve politikalarıyla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkan aday listelerinden çıkarıldığını duyurdu.

MHP 'Listeden Düşürdük' Dedi: Sorgun Belediye Başkanı İstifa Etti - Resim : 1
Erkut Ekinci

Bu açıklamanın ardından Ekinci, resmi sosyal medya hesabından istifa kararını kamuoyuna duyurdu. Ekinci, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum. Sorgun halkının bana emanet ettiği belediye başkanlığı görevini, hiçbir gölge düşmeden sadece şehrimizin geleceği için sürdürmek en büyük sorumluluğumdur. Bu sebeple mensubu olduğum partimden istifa ederek bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim. Tüm hemşehrilerimin şunu bilmesini isterim ki Sorgun'a hizmet yolculuğunda tek pusulam halkımızın ihtiyaçları ve memleketimizin menfaatleri olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şeffaf, adil ve gayretli bir şekilde çalışmayı sürdüreceğim. Bana güvenen, destek olan ve dualarıyla yanımda bulunan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim."

Kaynak: İHA

