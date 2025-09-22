Valilik Devreye Girdi, Kentte Alarm Verildi: CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Evine 'Saldırı' Tehdidi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın, Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi’ndeki evine saldırı düzenleneceği iddiası üzerine Muğla Valiliği’nin harekete geçtiği öğrenildi. Valilik talimatıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edilip çevrede güvenlik tedbirleri artırıldığı belirtildi.

'TEDBİR ALINDI, SIKINTI OLMAZ'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Aras, “Bizim de kulağımıza geldi. Biz tabii ki hayatımıza devam ediyoruz. Net bir bilgi bizde yok. Muhtemelen savcılığımızda veya emniyet birimlerimize, jandarmamız da olabilir. Bize sadece belli bir tedbir alındığını söylediler. Detayını bilmiyoruz. Bilmek de istemiyoruz açıkçası yani. Hani çok gerçekten anlamsız, şu anda hiç istemeyen işler bunlar. Ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yine de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'BİZİM TALEBİMİZ DEĞİL AMA SAĞ OLSUNLAR'

İkametinin yanında her an bir güvenlik önlemi olmadığını söyleyen Aras, "Herhalde genel olarak bölgede belki de arkadaşlar denetim ve kontrollerini sürdürüyorlar. Yoksa bizim de böyle bir talebimiz olmadı kesinlikle. Yani ‘bizim güvenliğimizi alın, emniyetimizi alın’ gibi bir talebimiz olmadı. Sağ olsunlar sayın valimiz, başsavcımız gelen bir istihbarat üzerine sanıyorum böyle bir karar almışlar" dedi.

Kaynak: ANKA