ABD'de Silahlı Saldırı! 2 Ölü, 1 Yaralı

ABD'nin Indianapolis kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

ABD'de Silahlı Saldırı! 2 Ölü, 1 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Indianapolis Polis Departmanından yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde bir otoparkta silahlı saldırı düzenlendiğine dair ihbar alındığı ifade edildi. Açıklamada, olayda 5 kişinin vurulmuş halde bulunduğu, bu kişilerden 2'sinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 3'ünün de yaralı halde hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Aynı olayda 2 kişinin daha vurulduğuna ve bu kişilerin kendi imkanlarıyla olay yerinden kaçtığı bilgisi verilen açıklamada, bu kişilerden birinin hastaneye, diğerinin ise itfaiyeye başvurduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yine ABD Yine Silahlı Saldırı! Bara Kurşun Yağdırdılar: 4 ÖlüYine ABD Yine Silahlı Saldırı! Bara Kurşun Yağdırdılar: 4 ÖlüDünya

Kaynak: AA

Etiketler
ABD
Gazze 'Açlıktan' Ölüyor! Son 24 Saatte 5 Can Kaybı Daha Gazze 'Açlıktan' Ölüyor! Son 24 Saatte 5 Can Kaybı Daha
Berlinli Avukatlardan Almanya'ya “Soykırım ve Savaş Suçu” Suçlaması Berlinli Avukatlardan Almanya'ya “Soykırım ve Savaş Suçu” Suçlaması
Çin'de Alarm! Halk Sağlığı Acil Durumu İlan Edildi Çin'de Alarm! Halk Sağlığı Acil Durumu İlan Edildi
Bu Açıklama Seçimi Kaybettirir! Sadettin Saran'ın Dili Düğümlendi: Kamera Karşısında Olay Görüntü Bu Sözler Seçim Kaybettirir
İsrail’den Filistin’in Tanınmasına Büyük Öfke! 'Geleceğimiz Kudüs’te Belirlenecek' İsrail’den Filistin’in Tanınmasına Büyük Öfke!
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! 1999-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlara Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te!
ÇOK OKUNANLAR
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! 1999-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlara Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te!
Kadıköy'de Değişim Rüzgarı: Ali Koç Dönemi Bitti, Sadettin Saran Geldi Ali Koç Dönemi Bitti, Sadettin Saran Geldi
Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Kahraman Oldu: AKP İtiraz Edecek Bayrampaşa Belediyesi CHP'de Kaldı
CHP’de Tarihi Gün: Özgür Özel Yeniden Genel Başkan Özgür Özel Üçüncü Kez Genel Başkan
CHP Kurultayı’nda PM ve YDK Seçimi Sonuçlandı: İşte Özgür Özel’in Yeni A Takımı İşte Özgür Özel’in Yeni A Takımı...