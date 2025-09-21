İsrail’den Filistin’in Tanınmasına Büyük Öfke! 'Geleceğimiz Kudüs’te Belirlenecek'

İngiltere, Avustralya ve Kanada’nın Filistin Devleti’ni tanıma kararına İsrail’den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Gideon Saar, "Geleceğimiz Londra’da veya Paris’te değil, Kudüs’te belirlenecek” dedi.

İngiltere, Avustralya ve Kanada’nın Filistin Devleti’ni tanıma kararı İsrail’de büyük tepkiye yol açtı. İsrail Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, bu adımı “tek taraflı” ve “barışa hizmet etmeyen” bir karar olarak niteleyerek, “İsrail bu kararı kategorik olarak reddediyor” ifadelerini kullandı. Açıklamada, tanıma kararının bölgede istikrarı bozacağı ve Hamas’ı ödüllendirmek anlamına geldiği savunuldu. Filistin Yönetimi’nin de “sorunun bir parçası” olduğu ileri sürülerek, ABD’nin Ramallah yönetimine bu nedenle yaptırım uyguladığı iddia edildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da kişisel hesabından yayınladığı video mesajda, kararı “ahlak dışı, çirkin ve iğrenç” sözleriyle eleştirdi. Bu adımın barış sürecine zarar verdiğini öne süren Saar, “Geleceğimiz Londra’da veya Paris’te değil, Kudüs’te belirlenecek” dedi. Saar ayrıca, Filistin’in tanınmasına dair geçmişte atılan adımların da yanlış olduğunu savunarak, muhalefetin bu ülkelerde bile karara karşı çıktığını iddia etti.

