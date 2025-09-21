Berlinli Avukatlardan Almanya'ya “Soykırım ve Savaş Suçu” Suçlaması

Almanya’nın İsrail’e silah ihracatı, hukukçuların tepkisini çekti. Berlin’deki bir grup avukat, Gazze’de yaşanan saldırılarda Alman yapımı silahların kullanıldığını öne sürerek hükümet yetkilileri ve savunma sanayi şirketleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Tageszeitung’un aktardığına göre, Berlinli avukat Benjamin Düsberg öncülüğündeki hukuk ekibi tarafından hazırlanan 110 sayfalık suç duyurusu, Federal Başsavcı Jens Rommel’e iletildi. Suç duyurusunda, Almanya’nın İsrail’e gerçekleştirdiği silah ihracatının Gazze Şeridi’nde yürütülen askeri operasyonlarda kullanıldığı ve bunun uluslararası hukuka aykırı olduğu savunuldu.

SUÇLAMALAR: SOYKIRIM, SAVAŞ SUÇLARI VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR

Avukatlar, Gazze’de yakınlarını kaybeden Filistinli müvekkilleri adına harekete geçtiklerini belirterek, Almanya’nın İsrail’e sağladığı silahların soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suçlara doğrudan veya dolaylı destek sağladığını iddia etti. İsrail'in operasyonlarında Alman yapımı tank ve silah sistemlerinin kullanıldığı öne sürüldü.

HEDEFTE ESKİ VE YENİ HÜKÜMET ÜYELERİ VAR

Suç duyurusunda yalnızca önceki dönemin değil, mevcut hükümetin üst düzey isimleri de yer aldı. Eski Başbakan Olaf Scholz, eski Ekonomi Bakanı Robert Habeck ve eski Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un yanı sıra; şu anki Başbakan Friedrich Merz, Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ekonomi Bakanı Katharina Reiche ve Savunma Bakanı Boris Pistorius da suçlananlar arasında bulunuyor.

SAVUNMA SANAYİ ŞİRKETLERİ DE LİSTEDE

Yalnızca siyasiler değil, silah üretimi yapan şirketlerin yöneticileri de şikâyet edilenler arasında. Suç duyurusunda, İsrail’in Gazze’de kullandığı tank ve silah sistemleri için parça ürettiği belirtilen Renk Group AG, Rolls Royce Solutions GmbH ve Dynamit Nobel Defence GmbH gibi şirketlerin isimleri yer aldı.

485 MİLYON AVROLUK SİLAH İHRACATI İDDİASI

Avukatlar, 7 Ekim 2023 ile Mayıs 2025 tarihleri arasında Almanya’nın İsrail’e yaklaşık 485 milyon avro değerinde silah ihracatına onay verdiğini, bu silahların büyük kısmının Gazze’deki çatışmalarda kullanıldığını ileri sürdü.

FEDERAL SAVCILIK DAHA ÖNCE DE BENZER BAŞVURULARI İNCELEDİ

Federal Başsavcılık geçmişte de benzer suç duyurularıyla karşı karşıya kalmıştı. Ancak bugüne kadar herhangi bir hükümet yetkilisi hakkında resmi bir soruşturma başlatılmadı. Bu yeni başvurunun nasıl bir sürece yol açacağı ise merak konusu.

Kaynak: ANKA

