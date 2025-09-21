Çin'de Alarm! Halk Sağlığı Acil Durumu İlan Edildi

Çin’in güneyinde yer alan Guangdong eyaletine bağlı Jiangmen şehrinde, sivrisinekler yoluyla bulaşan Chikungunya virüsü vakalarında ciddi artış yaşanıyor. 19 Eylül itibarıyla kentte toplam 1.714 vaka tespit edilirken, yerel sağlık otoriteleri 3. seviye halk sağlığı acil durumu ilan etti.

Yetkililer, tespit edilen tüm vakaların hafif düzeyde seyrettiğini ve şu ana dek hayat kaybı ya da ağır hastalık durumu bildirilmediğini açıkladı.

Chikungunya virüsü, enfekte sivrisinek ısırıklarıyla bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Belirtileri arasında yüksek ateş, şiddetli eklem ve kas ağrıları, baş ağrısı, bulantı, yorgunluk ve ciltte döküntü yer alıyor. Virüs genellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde görülse de, iklim koşullarının değişmesiyle birlikte daha geniş alanlara yayılma riski taşıyor.

Sağlık yetkilileri, bölge halkını sivrisineklerden korunma konusunda uyararak, su birikintilerinin ortadan kaldırılması ve kişisel önlemlerin artırılması çağrısında bulundu.

