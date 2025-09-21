Çin'de Alarm! Halk Sağlığı Acil Durumu İlan Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yetkililer, tespit edilen tüm vakaların hafif düzeyde seyrettiğini ve şu ana dek hayat kaybı ya da ağır hastalık durumu bildirilmediğini açıkladı.

Chikungunya virüsü, enfekte sivrisinek ısırıklarıyla bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Belirtileri arasında yüksek ateş, şiddetli eklem ve kas ağrıları, baş ağrısı, bulantı, yorgunluk ve ciltte döküntü yer alıyor. Virüs genellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde görülse de, iklim koşullarının değişmesiyle birlikte daha geniş alanlara yayılma riski taşıyor.

Sağlık yetkilileri, bölge halkını sivrisineklerden korunma konusunda uyararak, su birikintilerinin ortadan kaldırılması ve kişisel önlemlerin artırılması çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA