Gazze 'Açlıktan' Ölüyor! Son 24 Saatte 5 Can Kaybı Daha

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 147'si çocuk olmak üzere 447'e yükseldiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 32'si çocuk 169 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi. IPC, Gazze kentinde "kıtlık durumu" ilan ederek, bunun eylül sonuna kadar Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceğini bildirmişti.

Kaynak: AA