Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' Mesaisi... Bu Kez Düşünce Kuruluşları Kürsüde Olacak

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Eylül'de Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanarak SETA, TEPAV, ORSAM gibi düşünce kuruluşlarının temsilcilerini dinleyecek.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 12'nci toplantısını 24 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirecek. TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un liderliğinde Tören Salonu'nda düzenlenecek toplantıda, önde gelen düşünce kuruluşlarının temsilcileri görüşlerini paylaşacak.

HANGİ KURULUŞLAR DİNLENECEK?

Komisyonda, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM), Rawest Araştırma, Kürt Çalışmaları Merkezi (KSC), Ekopolitik Kültür ve Eğitim ve Araştırma Vakfı (EKEAV), Ankara Enstitüsü, Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi (SAHAM), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) temsilcileri yer alacak. Toplantıda, bu kuruluşların uzmanları, komisyonun gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Kaynak: DHA

