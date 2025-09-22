Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin ‘TRÇ İttifakı’ Önerisine İlk Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentine gitti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT muhabirinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakı önerisine ilişkin sorusuna yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Doğrusu ben onu tam takip edemedim, hayırlısı olsun inşallah" dedi.

MHP LİDERİ BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek ‘TRÇ’ ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının da; Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir” demişti.

Kaynak: Haber Merkezi