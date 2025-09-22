Bakan Kurum'dan ABD'de Kritik Temas

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 80’inci Oturumu kapsamında bulunduğu New York’ta, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile Azerbaycan İklim Değişikliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi ve COP29 Başkanı Muhtar Babayev ile üçlü bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, Avustralyalı mevkidaşı Bowen ve Azerbaycan Özel Temsilcisi Babayev ile görüştü

Görüşmede Türkiye’nin COP31 başkanlığı adaylığı ele alındı. Üç ülke temsilcileri, küresel iklim kriziyle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekerken, Türkiye’nin bu süreçteki rolüne ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Kurum, ABD'de kritik temaslarda bulundu

'ÖNEMLİ BİR ADIM'

Bakan Kurum, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "COP31 adaylığımızı yalnızca ülkelerimiz değil, dünyanın geleceği için de önemli bir adım olarak görüyoruz. Teknik kapasitemiz, gelişmiş lojistik altyapımız, güçlü insan kaynağımızla yeşil kalkınma vizyonumuz ekseninde tüm kurumlarımızla koordinasyon halinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

