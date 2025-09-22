Özgür Çelik İlk Kez Hakim Karşısında

Görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu toplam 26 kişi ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Bu kişiler hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'İzinsiz gösteriye katılıp uyarıya rağmen dağılmama', 'Kasten yaralama' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlarından 3 yıl 7 aydan başlayarak 15 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezası isteniyor.

Ana muhalefet partisi CHP'ye yönelik operasyonlar artarken, son olarak 2 Eylül'de CHP İl Başkanlığı yönetimi mahkeme kararıyla görevden alınarak yerine Gürsel Tekin öncülüğünde bir heyet kayyım olarak atandı.

İstanbul'da, 31 Ocak 2025'te Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye geldiği sırada adliye önünde polise mukavemet ettiği iddiasıyla, aralarında görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu toplam 26 kişi ilk kez hakim karşısına çıkacak

Özgür Çelik ve beraberindeki 25 kişi hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'İzinsiz gösteriye katılıp uyarıya rağmen dağılmama', 'Kasten yaralama' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlarından 3 yıl 7 aydan başlayarak 15 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezası talep edildi.

ÖZEL DE TAKİP EDECEK

Çağlayan'daki İstanbul Asalet Sarayı'nda görülecek duruşmaya Özgür Çelik saat 09.30 sıralarında geldi. Duruşma 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi gerekirken salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.

Özgür Çelik'in yargılandığı davanın ilk duruşmasını CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de takip etmesi bekleniyor.

