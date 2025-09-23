MHP Lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM Tebriği
MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasından dolayı telefonla arayıp tebrik etti. Bahçeli, Erdoğan’ın Gazze’deki soykırıma karşı dünya liderlerine yaptığı çağrının büyük önem taşıdığını vurguladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından sonra aradı. Erdoğan'ı konuşmasından dolayı tebrik eden Bahçeli, ayrıca İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı dünya liderlerine Filistinli mazlumların yanında durma çağrısı yapmasının önemli olduğunu belirtti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE MESAJ VERMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sert sözlerle eleştirmişti. "Gazze’de savaş yok, toplu kıyım var" diyerek yaşananları soykırım olarak niteleyen Erdoğan, her saat bir çocuğun hayatını kaybettiğine dikkat çekmişti. Kürsüden Gazze'deki dramı anlatan fotoğraflar gösteren Erdoğan, “Hangi vicdan buna dayanır?” diye sormuştu.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: