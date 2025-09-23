MHP Lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM Tebriği

MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasından dolayı telefonla arayıp tebrik etti. Bahçeli, Erdoğan’ın Gazze’deki soykırıma karşı dünya liderlerine yaptığı çağrının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Son Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM Tebriği
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından sonra aradı. Erdoğan'ı konuşmasından dolayı tebrik eden Bahçeli, ayrıca İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı dünya liderlerine Filistinli mazlumların yanında durma çağrısı yapmasının önemli olduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE MESAJ VERMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sert sözlerle eleştirmişti. "Gazze’de savaş yok, toplu kıyım var" diyerek yaşananları soykırım olarak niteleyen Erdoğan, her saat bir çocuğun hayatını kaybettiğine dikkat çekmişti. Kürsüden Gazze'deki dramı anlatan fotoğraflar gösteren Erdoğan, “Hangi vicdan buna dayanır?” diye sormuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM’de Dünyaya Seslendi: 'Hangi Vicdan Buna Sessiz Kalabilir?'Cumhurbaşkanı Erdoğan BM’de Dünyaya Seslendi: 'Hangi Vicdan Buna Sessiz Kalabilir?'Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Miçotakis Görüşmesi Ertelendi Cumhurbaşkanı Erdoğan-Miçotakis Görüşmesi Ertelendi
Bahçeli'den İsrail'e Ültimatom Mesajı! Askeri Seçenek Dahil! Bahçeli'den İsrail'e Ültimatom Mesajı! Askeri Seçenek Dahil!
Taze Başkan Sadettin Saran’a Soğuk Duş! TFF Olağanüstü Toplanıyor: Dünyası Başına Yıkıldı TFF Olağanüstü Toplanıyor
Ütü Masasındaki Gizli Özellik! H Harfi Süs Değil, Bakın Ne İşe Yarıyormuş Ütü Masasındaki Gizli Özellik! H Harfi Süs Değil, Bakın Ne İşe Yarıyormuş
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Berhan Şimşek İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi Berhan Şimşek Disipline Sevk Edildi
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
78 Canı Kaybettiğimiz Faciada Adalet Arayışı Sürüyor: Kartalkaya Otel Yangını Davasında İkinci Duruşmanın İkinci Günü Mağdur Aileler, Sanık Avukatının Üzerine Yürüdü ‘Pis Katiller’
Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu