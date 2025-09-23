MHP Lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM Tebriği

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından sonra aradı. Erdoğan'ı konuşmasından dolayı tebrik eden Bahçeli, ayrıca İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı dünya liderlerine Filistinli mazlumların yanında durma çağrısı yapmasının önemli olduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE MESAJ VERMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sert sözlerle eleştirmişti. "Gazze’de savaş yok, toplu kıyım var" diyerek yaşananları soykırım olarak niteleyen Erdoğan, her saat bir çocuğun hayatını kaybettiğine dikkat çekmişti. Kürsüden Gazze'deki dramı anlatan fotoğraflar gösteren Erdoğan, “Hangi vicdan buna dayanır?” diye sormuştu.





Kaynak: AA