İmamoğlu'nun 'Bilirkişi' Davası Ertelendi

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “bilirkişi ve tanığı etkilemeye teşebbüs” ile “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” iddialarıyla yargılandığı dava 12 Aralık saat 10.00'a ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak 2025’te Saraçhane’de düzenlediği ‘Turpun Büyüğü’ başlıklı basın toplantısındaki sunumunda yaptığı ifadeler yüzünden açılan davada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 192 gündür tutuklu bulunan İmamoğlu, “bilirkişi ve tanığı etkilemeye teşebbüs” ile “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla yargılanıyor.

Duruşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcıları, çok sayıda belediye başkanı, avukat ve vatandaşlar salonda yer alarak süreci takip etti. İmamoğlu’nun sunumunda yargı mensuplarına yönelik eleştirileri, davanın temelini oluşturuyor.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bilirkişinin mahkemede dinlenmesi talebini reddetti. Duruşma, 12 Aralık 2025 saat 10.00’a ertelendi.

