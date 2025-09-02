CHP Lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yeni Çağrı: 'Ben İstifa Edeyim, İmamoğlu Aday Olmasın, Yeter ki...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da erken seçim için ilginç bir teklifte bulundu.

Bloomberg'den gazeteci Fırat Kozok'un sorularını yanıtlayan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir kez daha erken seçim çağrısı yaptığı açıklamasında “Şunu söylüyorum; ne istiyorsun? ‘Seçim yapmak için Özgür Özel partinin başında olmasın.’ Ben partinin genel başkanlığından istifa edeyim. ‘Ekrem İmamoğlu aday olmasın, ben onun diplomasını iptal ettim.’ Tamam Ekrem Başkan da olmasın başka aday gösterelim. Yeter ki seçim yapsın” dedi.

Kozok’un "Hangi şartları istiyorsa Tayyip Bey bildirsin, o şartlarda seçime razıyız’ dediniz. Yani erken seçimin koşulu Sayın Kılıçdaroğlu ya da partiye kayyım atanmasından geçiyorsa buna da ‘evet’ mi diyorsunuz?" Sorusunu da yanıtlayan Özel şunları kaydetti:

'KASIMDA YA DA BAHARDA...'

”Yeter ki seçim yapsın. Ben çünkü yapılacak seçimi her şartta kazanacağımıza inanıyorum. Şunu söylüyorum; ne istiyorsun? ‘Seçim yapmak için Özgür Özel partinin başında olmasın.’ Ben partinin genel başkanlığından istifa edeyim. ‘Ekrem İmamoğlu aday olmasın, ben onun diplomasını iptal ettim.’ Tamam Ekrem Başkan da olmasın başka aday gösterelim. 2 Kasım’a sandığı koysun, istediği şartlarda gidelim. Bu sene Kasım’da yapsın ya da seçim kararını alarak, yani baharda yapılacağını ilan etmek şartıyla baharda da yapsa olur.”

Özel, delegelerin seçmediği bir kişinin partiyi yönetemeyeceğine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine ise, "Partinin yani kurultayda seçilmemiş birinin Cumhuriyet Halk Partisi’ni yönetmesi mümkün değil. Benim söylediğim şu; Tayyip Erdoğan’ın korktuğu biz isek birimiz aday değil, birimiz partinin başında değilsek sorun yok o zaman. Ben partinin resmen başında olmayabilirim ama kampanyanın başında zaten olurum. ‘Partiye kayyım atacağım, partiyi karıştıracağım, seçime gideceğim.’ Her şartta yeneriz” diye yanıt verdi.

Özel’in bu röportajının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimi iptal edilirken, yönetime de kayyım atandı.

Kaynak: Bloomberg HT