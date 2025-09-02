16 Yaşındaki Hiranur'un Ölümünde Korkunç Gerçek... Hastaneden Önce Otluk Alana Götürmüşler...

Mersin'de Hüseyin Arda Ş. tarafından katledilen 16 yaşındaki Hiranur'un ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı. Hiranur'un hastaneden önce orluk alana götürüldüğü ortaya çıktı.

Mersin'de, otomobilde 19 yaşındaki Hüseyin Arda Ş., tarafından silahla katledilen 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın ailesi isyan etti.

Anne Gülten Tan, "Çiçeğimi benden kopardılar. Çocuğumun hayatını söndürdüler. Arkadaşları arabada katletmiş. Başka çocuklar, çiçekler solmasın. Çocuğum gitti, başka annelerin yüreği yanmasın. O benim yoldaşım, sırdaşım, arkadaşım, her şeyimdi" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan anne Tan, kendisinin cinayet günü yaylada olduğunu, kızının ise asker eğlencesine gittiğini belirtti.

Aygar'ın öldürülmesine ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerinin gözaltına aldığı cinayet zanlısı Hüseyin Arda Ş. (19) ile yanındaki N.Ç. (20) ve M.Z'nin (28) emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ÖNCE OTLUK ALANA GÖTÜRMÜŞLER

Emniyet ekiplerinin cinayete ilişkin araştırmasında zanlıların, 31 Ağustos'ta Akbelen Bulvarı'ndaki park halindeki otomobilde öldürülen Aygar'ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi'ndeki Müftü Deresi'nin üst tarafında bulunan otluk alana, sonra da saat 23.50'de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdükleri ortaya çıktı.

Derenin üst tarafındaki alanda yapılan incelemede kan izleri tespit edildi. Şüphelilerden Hüseyin Arda Ş'nin, asker eğlencesi dönüşünde araçta "şaka amaçlı" doğrulttuğu ruhsatsız tabancanın kazara ateş alması sonucu Aygar'ın vurulduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

