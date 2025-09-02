Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Sinop' Yanıtı: 'Ah Ülkem Ne Hallere Kaldı'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta balıkçılık sezonu açılışında balıkçıların sorunlarını dile getirmiş ve kentte yapılan füze testlerinin balıkçılığı ve turizmi olumsuz etkilediğini söylemişti. Özel, "Balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel, Sinop'ta füze testlerini eleştirmişti

ÖZGÜR ÖZEL'E YANIT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Özgür Özel'e yanıt geldi. "Malumunuz Sinop’ta ROKETSAN’ın geliştirdiği normal menzilli füzelerimizin ve Delta V’nin atışlarını yapıyoruz. Bunlar Türkiye’nin şu anda geliştirebildiği orta menzildeki füzeler. Daha uzun menzildeki füzeler için malumunuz farklı coğrafyada işlerimiz de var. Ama şu anda biz Türkiye’nin bağımsızlığı için bu testleri yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı, Sinop'ta balıkçılığın son 3-4 sene içerisinde 5 misli büyüdüğünü kaydetti.

'AH ÜLKEM NE HALLERE KALDI'

"Sinoplu balıkçıların hiçbir sorunu yok." diye konuşan Erdoğan, "Sinoplu balıkçılar Japonya’ya Türk somonu ihracatı yapıyorlar. Dolayısıyla Özgür Bey’in zannediyorum ne füzelerden haberi var, ne Sinop’ta balıkçılığın gelişiminden, ne de turizmden. “Balıklar strese giriyor” diye açıklama yapmış. Ah ah ülkem ne hallere kaldı. Ama aşacağız bunları." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'in Sinop'taki sözlerine yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hep söylediğim gibi Türkiye’deki kronik muhalefet sorunu çözülmüş değil. Çözüm umudundan bile söz edemeyecek durumdayız. CHP bugüne kadar hangi soruna çare üretebilmiş ki muhalefet sorununa çare olsun. Daha kendi parti içi meselelerine çözüm üretemeyen bir siyasi parti, Allah aşkına milletin sorunlarına çare olabilir mi? “Millete hizmet edeceğiz” diyerek kazandıkları yerel yönetimlerin içler acısı hali, bunların yönetim anlayışının fragmanıdır. Bunlar hizmet etmeyi bilmez; bunlar sadece kavga etmeyi bilir."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Sinop'ta balıkçılık sezonu açılışına katılan CHP lideri Özgür Özel, kentte yapılan füze testlerine tepki göstermişti. ASELSAN ve ROKETSAN'ın çalışmalarına karşı olmadıklarını ifade eden Özel, "Ama siz yılın 182 günü 'balığa çıkmayın, füze testi yapacağız' diyorsunuz. Balıkçılar ayrı zarar ediyor, turistlerin başının üzerinden füzeler geçiyor. Balıklar da bu seslerden ürküyor, yuvalarını terk ediyor. Bu testler için kimseye zarar vermeyecek yeni lokasyonlar bulunabilir. Sinop'un turizme, balıkçılığa ihtiyacı var." demişti.

Kaynak: Haber Merkezi