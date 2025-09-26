Özgür Özel'den Mahkemenin 'Gürsel Tekin' Kararına İlk Tepki

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı bilirkişi davasının ertelenmesinin ardından Silivri'de açıklamalarda bulundu.

Görevinden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için CHP avukatlarının itirazını İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin reddetmesine tepki göstere Özel. Çelik'in 24 Eylül'de yapılan kongrede bir kez daha İstanbul İl Başkanı seçildiğini anımsattı. Özel, "Mazbatamızla birlikte il başkanımız resmen göreve başlayacak. 45. Asliye kumda oynamaya devam etsin" dedi.

"Reddi hakim" talep edeceklerini bildiren Özel, ilgili hakime karşı tazminat davası açacaklarını söyledi. Özel, "Bu hakime karşı tazminat davası açacağız. Reddi hakim talep edeceğiz. Davamızı açıyoruz. Davalık olduğumuz hâkimin bir daha karşımıza çıkmasını kabul etmiyoruz. Hukuk yolları üzerinden iki elimiz yakasındadır, o kaçacak bir kovalayacağız" diye konuştu.

Özgür Özel, Silivri'de konuştu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN-TRUMP ZİRVESİNE İLK YORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü görüşmesine ilişkin konuşan Özel, "Netanyahu'ya 'kahraman' deme kardeşim, 'Bu adam savaş suçlusu' de. 'Artık Gazze'ye otel yapmaktan bahsetme. Çift devletli Birleşmiş Milletler çözümünün arkasında dur' de. Bunları söyle. Amerika dönüşü havaalanında seni ben karşılayacağım" dediğini hatırlatarak "Öncesinde, sonrasında ağzından bir tek kelime Filistin çıkmadı Trump bunun huzurunda" ifadelerini kullandı.

'GÖRÜŞMEDE GAZZE'NİN G'Sİ YOK'

Trump'ın "Konu çok önemli, bunu konuşuyoruz. İsrail'in, Filistin'in elinde tutsak bulunan askerlerini, esirlerini sağ salim kurtarmak istiyorum. Buna çalışmalıyız" açıklamasına dikkat çeken Özel, "Trump meseleyi burasından okuyor. Bizimki, bu meselede ağzını açıp da bir kelime söylemiyor. Ey 'one minute'ciler ne olduk? Erdoğan masadan kalkarken, Trump masadan çıkmasına yardım ediyor diye, tersinden Trump Erdoğan'ın altına sandalye çekiyor, mandalye çekiyor, bununla övünemezsiniz. Aklınızı başınıza toplayın. O görüşmede Boeing'in B'si var. O görüşmede Ruhban Okulu'nun R'si var. O görüşmede LNG'nin L'si var. Ama Gazze'nin G'si yok kardeşim. Hiç utanmıyor musunuz? Ne dedim size? Dedim ki, 'Junior Trump'la, Dolmabahçe'de görüştü'. Trump'ın oğluna Boeing müjdesi verdi. Trump'ın oğluna eğer Amerika'ya kabul edilirse birçok taviz vereceğini söylemiştim. Ne oldu şimdi? Türkiye stratejik bir müttefikten yağlı bir müşteriye dönüştü. Görüşme bitti, günün sonunda elimizde ne var?” şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA