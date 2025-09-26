CHP'den 6 İsme İhraç: Aralarında Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş da Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınıp yerine Gürsel Tekin öncülüğünde bir heyetin kayyım atanmasına tepki yağıyor. Son olarak CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) 22 dosyayı ele almak üzere toplandı. Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) kesin ihraç talebiyle YDK’ye sevk ettiği çok sayıda isim partiden ihraç edildi. Bu kişiler; Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, Savaş Aras, Erkan Narsap, Levent Çelik ve Zeki Şen olarak açıklandı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantı sonrası yaptıkları yazılı açıklamada "Yüksek Disiplin Kurulumuzun 26 Eylül 2025 tarihli toplantısında; Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik, Barış Yarkadaş isimli üyelerin Tüzüğümüzün 68/1-b maddesinde belirtilen 'partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmalarına; Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu, Cevher Sönmez isimli üyelerin Merkez Yönetim Kurulu’nun tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebiyle Kurulumuza sevk kararına yaptıkları itirazların reddine, tedbirin devamına karar verilmiştir" denildi.

GÜRSEL TEKİN: ONURUMUZ ZEDELENMEZ

İhraç sonrası karara öfkelenen Gürsel Tekin, bir açıklama yaptı. Kayyım Tekin, partinin emektarları olduklarını söyleyerek "Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi olarak ömrümü verdiğim partiden, suça bulaşmış kişilerin, partinin değil kendi şahsi çıkarlarının temsilciliğini yapanların aldığı bir kararla ihraç edildik. Bu kararın bizim onurumuzu zedelemesi mümkün değildir. Biz bu partinin emektarlarıyız. Bu partiye yıllarımızı, alın terimizi, mücadelemizi verdik. Bizimle aynı yolda yürüyen binlerce yol arkadaşımızın emeğini yok sayarak kendi düzenlerini sürdürmeye çalışanların vereceği hiçbir karar CHP tarihine gölge düşüremez" diye konuştu.

Varlıklarının yok edilemeyeceğini ifade eden Tekin, "Bugün bizi ihraç edenler bilsinler ki aslında ihraç ettikleri biz değiliz; ihraç ettikleri kendi vicdanlarıdır, partinin onurlu geçmişidir. Bizim varlığımızı yok edemezsiniz. Çünkü biz CHP’nin vicdanıyız, kökleriyiz, hafızasıyız. Şunu açıkça söylüyorum: Sizler bu partiden gittiğinizde, bu partiyi şaibelerden, kişisel hırslardan arındırdığınızda Cumhuriyet Halk Partisi daha da büyüyecek. Çünkü CHP, birkaç kişinin koltuğunu korumak için tasfiye ettiği insanların değil, Mustafa Kemal’in izinden giden milyonların partisidir" dedi.

'PARTİMİZİ NAMUSSUZLARDAN TEMİZLEYECEĞİZ'

CHP'yi kirli bir düzenden temizlemek için çalıştıklarını iddia eden kayyım Tekin, "Bizler, partimizi namussuzlardan, şaibelerden ve kirli düzenlerden temizlemek için mücadelemize devam edeceğiz. İhraç kararlarıyla bizi susturamazsınız. Tarih, bugün alınan bu haksız kararları değil, bu kararların karşısında dimdik duran bizleri yazacaktır" ifadelerini kullandı.

