Okuyucularımızın Dikkatine!
www.gercekgundem.com URL adresli internet sitemizde paylaşılan, X, YouTube, Instagram, Whatsapp ve Facebook hesaplarımız haricinde başka bir sosyal medya mecrasında veya mesajlaşma platformunda hesabımız veya kanalımız bulunmamaktadır.

Sitede belirtilenler hariç Gerçek Gündem ibaresini veya logosunu kullanan hiçbir sosyal medya hesabı ve paylaşımlarına itibar etmeyiniz. Kurumumuzun adını kullanarak açılan tüm sosyal medya hesaplarına ve mesajlaşma platformlarına ilişkin gerekli hukuki adımlar ivedilikle atılacaktır.

