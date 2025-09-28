Çanakkale’de Savaşın Seyrini Değiştiren Keşif! 5 Bin Yıllık Sır Çözüldü, Truva'yı Kim Yaktı?

Çanakkale’de yapılan son kazılarda elde edilen Troya Savaşı’na ait yeni bulgular heyecanı artırdı. Doç. Dr. Göksel Sazcı, savaşın Traklar ile Troyalılar arasında değil, mitolojik anlatımlarda yer aldığı gibi Anadolu (Troya) koalisyonu ile Ege (Yunan) koalisyonu arasında yaşandığına dair güçlü kanıtlar ortaya çıkardıklarını söyledi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki 5 bin yıllık Maydos Kilisetepe Höyüğü’nde sürdürülen arkeolojik kazılarda bulunan yeni izler, Troya Savaşı'nın yüzyıllık seyrini değiştirdi.

Savaşın taraflarını değiştirecek yeni keşif

SAVAŞIN TARAFLARI MI DEĞİŞTİ?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göksel Sazcı başkanlığındaki ekip tarafından yürütülen kazılarda, savaşın Traklar ile Troyalılar arasında değil, mitolojik anlatımlarda yer aldığı gibi Anadolu (Troya) koalisyonu ile Ege (Yunan) koalisyonu arasında yaşandığına dair güçlü kanıtlar ortaya kondu.

TRAKLAR’A DEĞİL EGE'YE İŞARET EDİYOR

Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, Maydos Kilisetepe Höyüğü'ndeki son bulguların önemli bir tarihsel yanlış anlamayı düzelttiğini belirterek, şunları söyledi: Maydos'ta ortaya çıkarılan buluntular, Traklarla Troyalılar arasında bir çatışma yaşanmadığını açıkça gösteriyor. Aksine, Troya Savaşı, mitolojideki gibi bir Anadolu ve Ege koalisyonu arasında gerçekleşmiş gibi görünüyor. Traklara ait kalıntılar, savaş sonrası döneme ait. Yani Traklar, Troya’daki savaş sonrasında bölgeye göç etmiş olabilir.

Doç. Dr. Göksel Sazcı

Sazcı’ya göre, Trak kültürüne ait seramikler ve mimari özellikler, Troya’daki savaş kalıntılarından sonra görülmeye başlandı. Oysa Maydos’ta aynı Trak izleri, çok daha eski katmanlarda yer alıyor. Bu da Traklar’ın savaşın tarafı değil, sonrasında bölgeye yerleşen halklar olduğunu gösteriyor.

