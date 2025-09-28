Adana'da Tefeci Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Adana'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklanırken, 2 şahıs adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
Adana'da Tefeci Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik yaptığı belirlenen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma gerçekleştirdi. Polis şüphelilerin adreslerini belirleyerek şafak vakti baskın yaptı.

Baskında 5 şüpheli de gözaltına alındı. Polis şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptığı aramada 5 tapu senedi, 34 bin 450 TL para, çok sayıda dijital materyal ve evrak ele geçirdi. Polis 5 şüpheliyi ifadesini aldıktan sonra adliyeye sevk etti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Artvin’de Zehir Tacirlerine OperasyonArtvin’de Zehir Tacirlerine OperasyonGüncel
Afyonkarahisar’da Düğün Magandalarına Operasyon: 4 GözaltıAfyonkarahisar’da Düğün Magandalarına Operasyon: 4 GözaltıGüncel

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Okan Buruk Daha Fazla Dayanamadı! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz Kararı Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz Kararı
Meteoroloji'den İstanbul İçin Alarm! Kuvvetli Sağanak Yağış Geliyor Kuvvetli Sağanak Yağış Geliyor
5,4’lük Kütahya Depremi Sonrası İstanbul’da Acil Alarm! Sabiha Gökçen'de Uçuşlar 5 Dakika Durdu Kütahya Depremi Sonrası Sabiha Gökçen'de Acil Alarm
Tedesco'dan Flaş Karar! Neşteri Vurdu, Yıldız İsmi Maç Kadrosuna Almadı Tedesco'dan Flaş Karar! Yıldız İsmi Kadroya Almadı
ÇOK OKUNANLAR
Kütahya'da Şiddetli Deprem! İstanbul ve Çevre İller de Sallandı Kütahya'da Şiddetli Deprem!
Kimse Bilmiyordu, Menajeri Açıkladı: Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek! Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek
Ve Victor Osimhen Resmen İmzayı Attı! Taraftarı Şaşkına Çeviren Anlaşma Victor Osimhen Resmen İmzayı Attı
Fenerbahçe'de Dananın Kuyruğu Kopuyor! Tek Seçeneği Kazanmak: Tedesco İçin Kader Gecesi Tedesco İçin Kader Gecesi
Marmara’nın Röntgeni Çekildi, Ne Deprem Ne de Sel… 1,6 Milyon Kişi Risk Altında Marmara’nın Röntgeni Çekildi, 1,6 Milyon Kişi Risk Altında