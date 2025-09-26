Afyonkarahisar’da Düğün Magandalarına Operasyon: 4 Gözaltı
Afyonkarahisar’da düğünlerde rastgele silah atılmasını önlemek amacıyla jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde can güvenliğini tehdit eden silah kullanımına karşı çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 7 adet silah, 10 mermi ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
