Afyonkarahisar’da Düğün Magandalarına Operasyon: 4 Gözaltı

Afyonkarahisar’da düğünlerde rastgele silah atılmasını önlemek amacıyla jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Afyonkarahisar’da Düğün Magandalarına Operasyon: 4 Gözaltı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde can güvenliğini tehdit eden silah kullanımına karşı çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 7 adet silah, 10 mermi ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Isparta’da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Gözaltı Isparta’da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Gözaltı
Fenerbahçe’de Deprem! Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı: Toplantıda Açık Açık Yüzüne Söyledi Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı
Hafif Ticari Araç Anne ve 2 Çocuğa Çarptı: 3 Ağır Yaralı Hafif Ticari Araç Anne ve 2 Çocuğa Çarptı: 3 Ağır Yaralı
Fenerbahçe’de Yaprak Dökümü! Sadettin Saran’ın Kulüpten Göndereceği İlk İsim Belli oldu Kulüpten Göndereceği İlk İsim Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü
Mahkemeden Karar Çıktı: Kayyım Gürsel Tekin Görevine Devam Edecek Kayyım Gürsel Tekin Görevine Devam Edecek
Okuyucularımızın Dikkatine! Okuyucularımızın Dikkatine!
Özgür Özel'den Mahkemenin 'Gürsel Tekin' Kararına İlk Tepki Özel'den 'Gürsel Tekin' Kararına İlk Tepki
ABD ile Türkiye'nin Doğal Gaz Anlaşmasına Rusya'dan Yanıt Geldi! ABD ile Türkiye'nin Doğal Gaz Anlaşmasına Rusya'dan Yanıt Geldi!