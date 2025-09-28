5,4’lük Kütahya Depremi Sonrası İstanbul’da Acil Alarm! Sabiha Gökçen'de Uçuşlar 5 Dakika Durdu
Kütahya Simav’da meydana gelen ve İstanbul’da da hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda acil deprem uyarısı yapılarak uçuş trafiği durduruldu. Yapılan kontrollerin ardından uçuş trafiği normale döndü.
Kütahya’nın Simav ilçesinde bugün saat 12.59’da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da da hissedildi. Sarsıntının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı’nda inişte olan uçaklara acil deprem uyarısı yapıldı.
UÇUŞ TRAFİĞİ DURDURULDU
Havalimanında güvenlik protokolü devreye girerken, pistte olası hasar ihtimaline karşı uçuş trafiği geçici olarak durduruldu.
İKİ UÇAK PİSTİ GEÇTİ
Depremin hemen ardından hava trafik kontrol birimi, yaklaşmakta olan uçaklara bilgilendirme yaparak pistin kontrol edileceğini bildirdi. Yaklaşık 5 dakika süren bu süreçte iki uçağın pisti pas geçtiği öğrenildi. Hızlıca yapılan saha incelemelerinde pistte herhangi bir hasara rastlanmadığı belirlendi.
UÇUŞLAR NORMAL AKIŞINA DÖNDÜ
Yapılan kontrollerin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş trafiği normale döndü. Herhangi bir can kaybı ya da altyapı hasarı yaşanmadığı bildirildi. Deprem sonrası hızlı refleks gösteren hava trafik ekiplerinin uyarısı ve pist güvenliği kontrolü, olası bir riskin önüne geçilmesini sağladı.
Kaynak: DHA