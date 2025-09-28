Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı paylaştı.

Türk edebiyatının usta isimlerinden şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında vefat etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakiler'in vefatı dolayısıyla NSosyal hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler’in vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Bakiler’e Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

