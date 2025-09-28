Özgür Erdursun'dan Kritik Uyarı: Emeklilikte Bu Hatayı Yaparsanız 400 Bin Liranız Çöp Oluyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

SGK uzmanı Özgür Erdursun, Bağ-Kur ihyası konusunda acele edenlerin büyük zarara uğrayabileceğini belirterek doğru planlama yapılmadan atılan adımların 400 bin liradan fazla kayba yol açabileceğini açıkladı.

Türkiye'de milyonlarca çalışan erken emeklilik için düzenlemeleri yakından takip etmekte. Vatandaşlar emeklilik hakkına kavuşmak için bilinçsiz adımlar atabiliyor ancak bu durum maddi açıdan ciddi kayba yol açmanıza neden olabilir. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yanlış emeklilik planlamasının tek bir karar yüzünden vatandaşlara yüz binlerce liraya mal olabileceğini vurguladı.

EMEKLİ OLUCAM DİYE BU HATAYI YAPMAYIN! 400 BİN LİRANIZ HİÇ OLUR

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, konuyu somutlaştırmak için 1976 doğumlu, 1994’te sigortalı olmuş ve EYT kapsamında bir kadın çalışan üzerinden örnek verdi:

Yanlış Yol: Eksik günlerini tamamlamak için Bağ-Kur ihyası yapan kişi, yaklaşık 403.432 TL ödeme yapmak zorunda kalıyor. Buna ek olarak doğum borçlanması ve diğer eksik günleri tamamlayarak emekli olsa da süreç hem pahalıya geliyor hem de emeklilik süresi uzuyor.

Özgür Erdursun'dan emeklilere kritik uyarı

Doğru Yol: Bağ-Kur ihyasını yapmayan aynı kişi, yalnızca doğum borçlanması yapıp kalan günlerini SSK’lı olarak tamamlıyor. Böylece 3600 günden emeklilik hakkını kullanarak 58 yaşında emekli oluyor ve 400 binden fazla lira cebinde kalıyor.

'SGK'YA PARANIZI YATIRMADAN PLANINIZI YAPIN'

Erdursun, vatandaşların eksik günlerini tamamlamak için acele etmemesi gerektiğini belirterek, "Emeklilik bir labirent gibidir. Hangi statüden emekli olunacağı, son 2520 gün kuralı, borçlanma türleri gibi detaylar emeklilik maaşınızı ve tarihinizi doğrudan etkiler. Yanlış bir hamle yüzünden hem fazla para ödeyebilir hem de daha geç emekli olabilirsiniz." açıklamasında bulundu.

EMEKLİ OLURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Erdursun’un vurguladığı kritik başlıklar ise şunlar:

İlk sigortalılık tarihi.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı prim günlerinin toplamı.

Son 7 yıldaki (2520 gün) çalışma statüsü.

Doğum ve askerlik borçlanmasının avantajları ve maliyetleri.

3600 veya 5400 günden kısmi emeklilik koşulları.

