Sürücüler Dikkat! Bakanlıktan Kritik Uyarı Geldi: Bunu Yapanın Ehliyeti İptal Edilecek

21 Temmuz 2025’te tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), çarşamba günü yeni yasama dönemi için çalışmalarına yeniden başlayacak. Meclis'in ilk konusu ise ehliyet olacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hazırlanan düzenlemenin detaylarını açıkladı.

BAKANLIKTAN KRİTİK UYARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, trafikte yaşanan 'yol kesme' ya da 'sürücü ve araca saldırı' gibi eylemlerin ayrı bir suç başlığı altında inceleneceğini duyururken, bu tür ihlalleri işleyen sürücülerin ehliyetleri kademeli olarak artan sürelerde iptal edilecek.

BUNU YAPANIN EHLİYETİ İPTAL EDİLECEK

B sınıfı ehliyet sahipleri, beş yıl içinde üç kez alkollü araç kullanmaları ya da test yapılmasını reddetmesi durumunda katlanarak artan sürelerle ehliyet iptali yaptırımıyla karşılaşacak. Halihazırda uygulanan sürelerin düzenleme ile birlikte yarı oranında artırılması öngörülürken, dikkat çeken bir diğer değişiklik ise araç plakalarında yapılacak düzenlemeleri kapsayacak.

Ehliyet sahipleri dikkat!

Kullanılan araç plakasının farklı okunmasına ya da okunamamasına neden olan türde değişiklik yaptığı belirlenen sürücüler için uygulanan adli para cezaları artırılacak.

Aynı zamanda bu gruptaki sürücüler için geçici süreyle ehliyet iptali de seçenekler arasında olacak. Başka bir araca ait tescil plakasının kullanılması durumunda, ilgili sürücünün ehliyeti iptal edilecek ve ihlalde kullanılan araç trafikten men edilecek.

