Kütahya'da Şiddetli Deprem! İstanbul ve Çevre İller de Sallandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın (AFAD) açıkladığı verilere göre, Kütahya Simav'da saat 12.59'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin 8.46 km derinlikte olduğunu duyurdu.

'GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ'

AFAD, depreme ilişkin yaptığı bir diğer açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat, 12. 59'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

#DEPREM: Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat, 12. 59'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip etmekteyiz. https://t.co/Nlm45sVid4 — AFAD (@AFADBaskanlik) September 28, 2025

KANDİLLİ: 5.5

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 6.0 km olarak duyurdu.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kocaeli, İzmir ve Aydın'da da hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.

Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.



Allah ülkemizi… pic.twitter.com/W7ZlsPKqM5 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 28, 2025

BAKANLARDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: “Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kütahya Simav’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeleri takip ediyoruz. Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte İl Müdürlüğü ekiplerimiz ihbarlar neticesinde hasar tespit incelemelerini yapacak. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun”.

Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.



Kütahya Simav’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeleri takip ediyoruz. Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte

İl Müdürlüğü ekiplerimiz ihbarlar neticesinde hasar… — Murat KURUM (@murat_kurum) September 28, 2025

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm hâlinde süreci takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” ifadelerini kullandı.

Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm hâlinde süreci takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize… — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) September 28, 2025

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan deprem sonrası "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" açıklaması geldi

Kütahya ilimizin Simav ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) September 28, 2025

'KÖY BAZINDA DEĞERLENDİRİRSEK BÜYÜK BİR DEPREM'

Kütahya Valisi Musa Işın, 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Işın, "Şu ana kadar bize herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Daha 10 dakika geçti, araştırmalarımız devam ediyor. Olumsuz bir haber iletilmedi. 5.4 köy olarak değerlendirirsek büyük bir deprem" dedi.

'İNCELEME VE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci deprem sonrası, "AFAD ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde gerekli inceleme ve çalışmalar sürdürülmektedir. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir" açıklamasında bulundu.

KÜTAHYA BEŞİK GİBİ

Kandilli Rasathanesi Kütahya Simav'da saat 13.05’te 3.7, saat 13.09’da 3.5, saat 13.12'de 3.9 saat 13.38'de ise 3.6 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiğini duyurdu.

Bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi