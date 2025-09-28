James Bond Filminde Oynamıştı, Şimdi Gözleri Yaşlı: Yıkılmasını İstemiyorum

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana’nın simge yapılarından biri olan ve dünyaca ünlü ‘James Bond – Skyfall’ filminde yer almasıyla hafızalara kazınan Kasım Gülek Köprüsü için yıkım kararı alındı. 1962 yılından bu yana kent ulaşımında önemli bir yer tutan köprü, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında 2026’nın ilk aylarında yıkılacak. Yerine modern bir alt geçit inşa edilecek ve çalışmaların yaklaşık 8 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Hatice Çetin

‘YIKILMASINI DA İSTEMEDİM AMA ELİMDEN BİR ŞEY GELMEZ’

Skyfall filminin köprü üzerindeki sahnelerinde rol alan 61 yaşındaki Hatice Çetin, yıkım kararının kendisini üzdüğünü dile getirdi. Film çekimleriyle birlikte hayatında önemli bir dönüm noktası yaşadığını belirten Çetin, "İnşallah yerine daha güzeli yapılır. Yıkılmasını da istemedim ama elimden bir şey gelmez” dedi.

‘O PARAYLA EV YAPTIRDIM’

Çetin, filmde yer aldığı dönemde ailesinin ekonomik zorluklar yaşadığını vurgulayarak, "O zaman 760 lira para almıştım. O parayla bu evimi yaptırdım. İkinci katla teras katının inşaat malzemesini aldım” dedi.

‘O SAHNEYİ EN AZ ON DEFA ÇEKTİK’

Dünyaca ünlü bir filmde yer almanın heyecanını halen yaşayan Çetin, aksiyon dolu sahnelerin çekim sürecini şu sözlerle anlattı: “Adam atlayacaktı, ben bekledim. 'Hazır' dediler. İlk defa görüyorsun, adam Kasım Gülek Köprüsü'nden trenin üstüne atlayacak, bayan gelip silah doğrultacak, ben korkuyla arabanın arkasına saklanacağım. Heyecanlandım. Tipim de ciddi duruyor, sinirli gibi çıkmışım. Hiç haberim yoktu, resmimi çekmişler. O sahneyi en az on defa çektik."

Kaynak: İHA