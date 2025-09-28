İstanbul’un Göbeğinde Esrarengiz Olay! 15 Metrelik Duvarın İçinde Günlerce Mahsur Kaldı

İstanbul’un göbeği Beyoğlu’nda 15 metre uzunluğundaki duvar boşluğuna sıkışarak günlerce mahsur kalan kişi herkesi hayrete düşürdü. Çığlıkları tesadüfen fark edilen şahıs, 6 saat sonra duvar delinerek sıkıştığı yerden çıkarıldı. İşte esrarengiz olaya dair detaylar…

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinde, dar bir aralıktan geçerek 15 metre uzunluğundaki duvar boşluğuna sıkışan bir kişi, ünlerce burada mahsur kaldı.

Vatandaşların yardım çığlıklarını duyarak yetkililere haber vermesiyle başlatılan kurtarma operasyonu yaklaşık 6 saat sürdü.

DAR ALANA GİRDİ, GÜNLERCE ÇIKAMADI

11 Eylül Perşembe sabahı saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, henüz kimliği açıklanmayan bir kişinin, tünelin hemen yanındaki dar bir boşluktan geçerek duvarın arasına girdiği belirlendi.

İçeride sıkışan adamın günlerce orada kaldığı ve çığlıklarını yoldan geçen bir vatandaşın fark etmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

6 saatlik operasyon sonrası çıkarıldı

6 SAATTE KURTARILDI

Ekipler, sesin geldiği noktada duvarı kısmen kırdı, ancak mahsur kalan kişinin bu bölgeye ulaşamaması üzerine başka bir yöntem denendi. Polisler, dar alandan içeri girerek duvar arkasındaki kişiye ulaşmayı başardı. Yarı çıplak, bitkin halde bulunan adamın çeşitli yerlerinde yara izleri olduğu görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mahsur kalan kişiye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra boyunluk takılarak sedyeyle ambulansa alındı. Ardından tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Olayın nasıl meydana geldiği ve kişinin oraya neden girdiğine ilişkin ise polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı

Kaynak: DHA

