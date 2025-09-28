Bahçeli'den Dış Politikada Sert Vizyon! 'TRÇ İttifakı' İçin Resti Çekti: ‘Türkiye Figüran Değil Başrol Olmalı’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakı" önerisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, bu önerinin Türkiye’nin NATO ya da AB süreciyle çelişmediğini vurgulayarak, “Türkiye, hem doğuya hem batıya bakan güçlü bir vizyonla kendi özgün politikalarını üretmek zorundadır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli



"TRÇ İTTİFAKI, MİLLİ MENFAATLERE UYGUN"

Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, Türkiye’nin yer aldığı geleneksel ittifaklara bağlılığını sürdüreceğini belirtti.

“Sürekli geri adım atılan, tek taraflı tavizlerin verildiği bir ilişkiler ağının dostlukla ya da müttefiklikle ilgisi olamaz” diye vurgulayan Bahçeli mevcut uluslararası ilişkilerin sorgulanması gerektiğinin altını çizdi.

'JEOPOLİTİK GEREKLİLİK' VURGUSU

TRÇ ittifakının, yani Türkiye’nin Rusya ve Çin ile daha derin stratejik iş birliği kurmasının jeopolitik bir gereklilik olduğunu dile getiren Bahçeli, bu önerinin yalnızca güncel gelişmelere değil, aynı zamanda tarihsel bir perspektife de dayandığını söyledi.

"TÜRKİYE BAŞROL OLMALI"

Bahçeli, Türkiye’nin dış politikada pasif konumda kalmaması gerektiğini belirterek, “Türkiye başkalarının yazdığı senaryoların oyuncusu değil; kendi senaryosunu yazan, yöneten ve başrol oynayan bir ülke olmalıdır” dedi.

Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile 2013’te başlattığı diyalog ortaklığına da değinen Bahçeli, bu adımların aslında yeni olmadığını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk dönemine kadar uzanan çok yönlü bir dış politika geleneğinin sürdürüldüğünü hatırlattı.

"NE AB NE NATO İLE ÇELİŞİR"

Bahçeli, Türkiye’nin TRÇ benzeri stratejik açılımlarının ne NATO üyeliğiyle ne de AB süreciyle çeliştiğini belirtti. Türkiye’nin hâlâ üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini söyleyen Bahçeli, bu tür ittifak arayışlarının çok kutuplu dünya düzeninde bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

“MHP olarak biz, Türkiye merkezli yeni bir medeniyet ve yeni bir dünya inşasını siyasi misyon olarak görüyoruz” diyen Bahçeli, bu vizyonun Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında hayata geçmesi gerektiğini belirtti.

"TÜRKİYE, ÇARESİZLİĞİ REDDEDİYOR"



Türkiye’nin geleceğini dışa bağımlı değil, milli iradeye dayalı bir yapıda kurgulaması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, “Cumhuriyet’in yeni yüzyılında Türk milleti çaresizliği reddetmiş, çözüm üretme kararlılığını ortaya koymuştur” ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA