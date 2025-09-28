Bir Adım Ötesi Facia! Bu Çocukların Elinde Silahın Ne İşi Var? Esenyurt’taki Tehlikeli Oyun Kamerada
İstanbul Esenyurt’ta üç çocuğun sokak ortasındaki silahlı şakası yürekleri ağızlara getirdi. Çocuklardan biri, arkadaşının ayağına doğru ateş ederken, yaşananlar anbean kameraya yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Esenyurt’un Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta birlikte yürüyen üç çocuk, aralarında şakalaşırken içlerinden biri belinden çıkardığı silahı arkadaşına doğrulttu. Ardından, kurusıkı olduğu değerlendirilen silahla arkadaşının ayağına doğru ateş etti.
GÜLEREK OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTILAR
Şans eseri olayda yaralanan olmazken, çocukların olay anında ve sonrasında gülerek sokaktan uzaklaştıkları görüntülere yansıdı. Yaşananlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte olay tepki topladı.
Kaynak: İHA
