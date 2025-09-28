Bir Adım Ötesi Facia! Bu Çocukların Elinde Silahın Ne İşi Var? Esenyurt’taki Tehlikeli Oyun Kamerada

İstanbul Esenyurt’ta üç çocuğun sokak ortasındaki silahlı şakası yürekleri ağızlara getirdi. Çocuklardan biri, arkadaşının ayağına doğru ateş ederken, yaşananlar anbean kameraya yansıdı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Esenyurt’un Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta birlikte yürüyen üç çocuk, aralarında şakalaşırken içlerinden biri belinden çıkardığı silahı arkadaşına doğrulttu. Ardından, kurusıkı olduğu değerlendirilen silahla arkadaşının ayağına doğru ateş etti.

Bir Adım Ötesi Facia! Bu Çocukların Elinde Silahın Ne İşi Var? Esenyurt’taki Tehlikeli Oyun Kamerada - Resim : 1

GÜLEREK OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTILAR

Şans eseri olayda yaralanan olmazken, çocukların olay anında ve sonrasında gülerek sokaktan uzaklaştıkları görüntülere yansıdı. Yaşananlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte olay tepki topladı.

Vicdanın Rotası Gazze: Sumud Filosu Fırtınaya Rağmen Durmadı… Aktivistler DirenişteVicdanın Rotası Gazze: Sumud Filosu Fırtınaya Rağmen Durmadı… Aktivistler DirenişteGüncel
ABD'de Gece Kulübünde Dehşet! 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 8 Kişi YaralandıABD'de Gece Kulübünde Dehşet! 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 8 Kişi YaralandıDünya
Bahçeyi Kurarken Alay Ettiler: O Türkiye'de Bir İlki Gerçekleşti! Şimdilerde 10 Ton Yurt Dışına SatıyorBahçeyi Kurarken Alay Ettiler: O Türkiye'de Bir İlki Gerçekleşti! Şimdilerde 10 Ton Yurt Dışına SatıyorYaşam

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul Esenyurt
Son Güncelleme:
Sadettin Saran'la Görüşme Yapmıştı! Volkan Demirel'den Gece Yarısı Şaşkına Çeviren Açıklama Gece Yarısı Bombayı Patlattı
Uzmanlar Uyardı, Erkekler Dikkat! Bu Hastalığın En Büyük Belirtisi 'Yok' Bu Hastalığın En Büyük Belirtisi 'Yok'
Bahçeyi Kurarken Alay Ettiler: O Türkiye'de Bir İlki Gerçekleşti! Şimdilerde 10 Ton Yurt Dışına Satıyor Türkiye'de Bir İlki Gerçekleşti!
Fenerbahçe’de Deprem! Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı: Toplantıda Açık Açık Yüzüne Söyledi Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Kimse Bilmiyordu, Menajeri Açıkladı: Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek! Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek
Fenerbahçe'de Cep Yakan Fatura! Tedesco'nun Tazminatı Ortaya Çıktı Tedesco'nun Tazminatı Ortaya Çıktı
Fenerbahçe'de Dananın Kuyruğu Kopuyor! Tek Seçeneği Kazanmak: Tedesco İçin Kader Gecesi Tedesco İçin Kader Gecesi
Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Yağış ve Fırtına Geliyor Yağış ve Fırtına Geliyor
Marmara’nın Röntgeni Çekildi, Ne Deprem Ne de Sel… 1,6 Milyon Kişi Risk Altında Marmara’nın Röntgeni Çekildi, 1,6 Milyon Kişi Risk Altında