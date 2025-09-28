Bir Adım Ötesi Facia! Bu Çocukların Elinde Silahın Ne İşi Var? Esenyurt’taki Tehlikeli Oyun Kamerada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Esenyurt’un Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta birlikte yürüyen üç çocuk, aralarında şakalaşırken içlerinden biri belinden çıkardığı silahı arkadaşına doğrulttu. Ardından, kurusıkı olduğu değerlendirilen silahla arkadaşının ayağına doğru ateş etti.

GÜLEREK OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTILAR

Şans eseri olayda yaralanan olmazken, çocukların olay anında ve sonrasında gülerek sokaktan uzaklaştıkları görüntülere yansıdı. Yaşananlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte olay tepki topladı.

Kaynak: İHA