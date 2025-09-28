Vicdanın Rotası Gazze: Sumud Filosu Fırtınaya Rağmen Durmadı… Aktivistler Direnişte

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze’de yıllardır süren abluka ve insani krize dikkat çekmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz’in sert hava koşullarıyla mücadele ediyor. Aralarında Türkiye’den katılan aktivistlerin de bulunduğu filo, son olarak fırtına nedeniyle Yunanistan’ın Girit Adasına demirlemek zorunda kaldı. Ancak gönüllüler, yaşanan teknik arızalar ve hava muhalefetine rağmen Gazze’ye ulaşma kararlılıklarını koruyor.

Sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde oluşturulan ve 50’den fazla gemiden oluşan filo, abluka altındaki Gazze’ye sürdürülebilir insani yardım ulaştırmak için yola çıktı. “Sumud” yani “direniş” adını taşıyan bu uluslararası girişim, yalnızca yardım taşıyan bir konvoy değil; aynı zamanda küresel vicdanın sesi olmayı hedefliyor.

Küresel Sumud Filosu

‘GAZZE GİBİ BÜYÜK BİR HEDEFİMİZ VAR’

Tunus’tan hareket eden ve 50’den fazla gemiden oluşan filo fırtına nedeniyle Yunanistan’a bağlı Girit Adası'na sığınmak zorunda kaldı. Filoda görev yapan Türk gönüllüler, yaşadıkları teknik aksaklıklar ve hava muhalefetine rağmen misyonlarını tamamlamakta ısrarlı olduklarını söyledi.

"Adagio" gemisinde yer alan ve Antalya Kudüs Platformu adına filoya katılan Hakan Şimşek, Gazze halkına umut olmak istediklerini belirtti. Yolculuk boyunca birçok problemle karşılaştıklarını dile getiren Şimşek, şu ifadeleri kullandı: "16 Eylül'de çıktığımız yolculuk düne kadar devam etti. Dün yaşadığımız olumsuz hava koşulları nedeniyle Girit'in balıkçı barınağına sığınmak zorunda kaldık. Resmi girişlerimiz yapıldı, pasaportlarımız alındı. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra pasaportlarımızı alır almaz yola çıkacağız.”

Motor arızasına rağmen yollarına devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, "Bu zorluklar bizim için sürpriz değil" diyerek, psikolojik ve fiziksel olarak göreve hazır olduklarını söyledi. Şimşek, şunları söyledi: “Heyecanımızdan, motivasyonumuzdan hiçbir şey eksilmiyor çünkü Gazze gibi büyük hedefimiz var. Gazze'deki kanı ve gözyaşını dindirmek, ablukayı sonlandırmak ve oraya sürdürülebilir insani yardım kanalı açabilmek için bu bedelleri ödememiz lazım."

Küresel Sumud Filosu

‘GAZZE’YE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUZ’

Filoya Türkiye’den katılan bir diğer aktivist Alpaslan Arslan da, hava koşullarının normale dönmesinin ardından tekrar yola çıkacaklarını ve Gazze’ye ulaşmakta kararlı olduklarını belirtti. Girit’in batı yakasında bulunduklarını ve filonun doğu kısmıyla buluşmayı hedeflediklerini söyleyen Arslan, şöyle konuştu: "Biz Girit'in batı tarafındayız, kafile doğu yakasında, öncelikli olarak hedefimiz onlara yetişmek. Allah yolumuzu açık eylesin. Niyetimiz hayır, Gazze'ye de ulaşacağımıza inanıyoruz."

SUMUD FİLOSU NEREDE? NE ZAMAN GAZZE’YE ULAŞACAK?

Gemi filosunun Gazze’ye ulaşması gereken mesafe yaklaşık 1250 kilometre. Ancak yolculuk, yalnızca mesafe açısından değil, aynı zamanda hava koşulları, lojistik duraklamalar ve İsrail’in ablukası nedeniyle de büyük belirsizlikler içeriyor. İsrail’in olası müdahaleleri, filonun planlanan zaman çizelgesini değiştirebilir. Buna rağmen organizasyon yetkilileri, filonun Eylül ayı sonu veya Ekim ayı başlarında Gazze kıyılarına ulaşmasını hedefliyor.

Küresel Sumud Filosu

BİR UMUT SEFERİ

Küresel Sumud Filosu, yalnızca insani yardım taşımakla kalmıyor; aynı zamanda İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yönelik uluslararası bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Sivil toplumun öncülüğünde yürütülen bu sefer, ablukaya karşı barışçıl bir direnişin sembolü haline gelmiş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi