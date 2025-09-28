ABD'de Gece Kulübünde Dehşet! 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 8 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'nin North Carolina eyaletinde bulunan Southport kentinde, bir gece kulübüne yönelik düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre, saldırgan Cape Fear Nehri kıyısındaki bir gece kulübünü hedef aldı. Saldırganın bölgeye tekneyle yaklaşarak kulübe ateş açtığı belirtildi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Southport Belediye Sözcüsü ChyAnn Ketchum yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve sorgusunun sürdüğünü ifade etti.

SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yetkililer, olayın nedeni ya da saldırganla vurulanlar arasındaki olası bağlantı hakkında henüz net bir bilgi paylaşmadı. Polis, olay yerinde güvenlik önlemlerini artırırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

