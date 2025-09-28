Saat, Oda Kokusu, Priz… Hepsinin İçine Yerleştirmişler! İnternette Satacaklardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, internet üzerinden gizli dinleme ve kayıt cihazları satan şahsın, evine yapılan baskınla yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, operasyona ilişkin paylaşımında ayrıntılara da yer verdi.

Bakan Yerlikaya, Ankara’da internetten satışı yapılan dinleme ve görüntü alma cihazları ele geçirildiğini ve 1 kişinin yakalandığını bildirdiği paylaşımında "30 adet Dinleme ve Görüntü Alma Cihazı Yerleştirilmiş Muhtelif Eşya, 23 adet Görüntü ve Ses Alma cihazı, 6 adet gümrük kaçağı ve kullanımı izne tabi el telsizi,

5 adet GPS Takip Cihazı,1 adet Radar Tespit Cihazı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yakalanan şahsın, Çankaya’daki ikametinde yapılan aramalarda ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.

GÜMRÜK KAÇAĞI OLARAK GETİRİLDİ

Bakan Yerlikaya'nın aktardığına göre; şüpheli şahsın cihazları internet üzerinden sattığı tespit edilirken, ürünlerin; içlerine yerleştirilen ses ve görüntü alma aparatlarının yurt dışından gümrük kaçağı olarak ülkemize getirildiği, özel hayatın gizliliğini ihlal ve yasa dışı kayıt amaçlı temin edilerek, kullanıma hazır hale getirildiği ve internet üzerinden satışa sunulduğu anlaşıldı.

Ankara’da İnternetten Satışı yapılan “DİNLEME VE GÖRÜNTÜ ALMA CİHAZLARI” Ele Geçirildi. 1 Şüpheli şahıs yakalandı.



Daha önce çeşitli “Turistik Konaklama Tesislerinde” ele geçirilen düzeneklere benzeyen ve “Özel Hayatı İhlal Eden”;



🔻30 adet Dinleme ve Görüntü Alma Cihazı… pic.twitter.com/A8CnyFlrGe — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 28, 2025

Kaynak: Haber Merkezi