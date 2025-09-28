İstanbul, Balıkesir Depremini Bilmişti! Prof. Dr. Üşümezsoy Simav’ı da Bildi… Haftalar Önce Uyarmış

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin farklı noktaları depremlerle sallanmaya devam ederken Kütahya Simav’da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirdi. İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir'de de hissedilen deprem sonrasında gözler yeniden deprem uzmanlarının uyarılarına çevrildi.

Kütahya Simav 5.4'lük depremle sallandı

Daha önce İstanbul ve Balıkesir depremlerini bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un bugün meydana gelen Kütahya Simav depremini de bildiği ortaya çıktı.

SİMAV'I DA BİLDİ

Asıl deprem tehlikesinin Simav Fayı olduğunu dile getiren ve bu fayın 6.5 ila 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirten Şener Üşümezsoy, haftalar önce yaptığı açıklamada “Gediz, Demirci ve Sındırgı fayları enerjilerini boşalttı. Ancak Simav Fayı henüz kırılmadı ve bu nedenle bölgedeki en riskli alan olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullanmıştı.

"Simav Fayı henüz kırılmadı en riskli alan" demişti.

'ENERJİ HALA BOŞALMADI' DEMİŞTİ

Fay hatlarını “ampule” benzeten Üşümezsoy, Gediz’in 1971’de 7.1, Demirci’nin 1965’te 6.4 büyüklüğünde depremlerle kırıldığını, Simav’ın ise 2011’de 5.9 büyüklüğünde bir deprem yaşadığını ancak hala enerji barındırdığını belirtmişti.

'YILLAR SÜREBİLİR'

Sındırgı fayında yaşanan hareketliliğin risk taşımadığının altını çizen Üşümezsoy “Asıl dikkat edilmesi gereken fay Simav’dır. Ancak bu da yarın olacak bir deprem anlamına gelmez. Bu tür süreçler, fayların kırılmasına bağlı olarak onlarca yıl sürebilir” diyerek uyarmıştı.

