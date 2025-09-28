İstanbul, Balıkesir Depremini Bilmişti! Prof. Dr. Üşümezsoy Simav’ı da Bildi… Haftalar Önce Uyarmış

Daha önce İstanbul ve Balıkesir’de yaşanan depremleri bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un bugün meydana gelen Kütahya Simav depremini de bildiği ortaya çıktı. Simav fayının çok daha aktif ve yüksek atım potansiyeline sahip olduğunu belirten Üşümezsoy’un 1 ay önce yaptığı 6.5’lik deprem uyarısı gözleri yeniden geçmiş uyarılara çevirdi.

Son Güncelleme:
İstanbul, Balıkesir Depremini Bilmişti! Prof. Dr. Üşümezsoy Simav’ı da Bildi… Haftalar Önce Uyarmış
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin farklı noktaları depremlerle sallanmaya devam ederken Kütahya Simav’da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirdi. İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir'de de hissedilen deprem sonrasında gözler yeniden deprem uzmanlarının uyarılarına çevrildi.

İstanbul, Balıkesir Depremini Bilmişti! Prof. Dr. Üşümezsoy Simav’ı da Bildi… Haftalar Önce Uyarmış - Resim : 1
Kütahya Simav 5.4'lük depremle sallandı

Daha önce İstanbul ve Balıkesir depremlerini bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un bugün meydana gelen Kütahya Simav depremini de bildiği ortaya çıktı.

İstanbul, Balıkesir Depremini Bilmişti! Prof. Dr. Üşümezsoy Simav’ı da Bildi… Haftalar Önce Uyarmış - Resim : 2
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy

SİMAV'I DA BİLDİ

Asıl deprem tehlikesinin Simav Fayı olduğunu dile getiren ve bu fayın 6.5 ila 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirten Şener Üşümezsoy, haftalar önce yaptığı açıklamada “Gediz, Demirci ve Sındırgı fayları enerjilerini boşalttı. Ancak Simav Fayı henüz kırılmadı ve bu nedenle bölgedeki en riskli alan olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul, Balıkesir Depremini Bilmişti! Prof. Dr. Üşümezsoy Simav’ı da Bildi… Haftalar Önce Uyarmış - Resim : 3
"Simav Fayı henüz kırılmadı en riskli alan" demişti.

'ENERJİ HALA BOŞALMADI' DEMİŞTİ

Fay hatlarını “ampule” benzeten Üşümezsoy, Gediz’in 1971’de 7.1, Demirci’nin 1965’te 6.4 büyüklüğünde depremlerle kırıldığını, Simav’ın ise 2011’de 5.9 büyüklüğünde bir deprem yaşadığını ancak hala enerji barındırdığını belirtmişti.

'YILLAR SÜREBİLİR'

Sındırgı fayında yaşanan hareketliliğin risk taşımadığının altını çizen Üşümezsoy “Asıl dikkat edilmesi gereken fay Simav’dır. Ancak bu da yarın olacak bir deprem anlamına gelmez. Bu tür süreçler, fayların kırılmasına bağlı olarak onlarca yıl sürebilir” diyerek uyarmıştı.

Kütahya'da Şiddetli Deprem! İstanbul ve Çevre İller de SallandıKütahya'da Şiddetli Deprem! İstanbul ve Çevre İller de SallandıGüncel

Şener Üşümezsoy Ezber Bozdu, Sessiz Fayı Açıkladı, Asıl Risk Nerede?Şener Üşümezsoy Ezber Bozdu, Sessiz Fayı Açıkladı, Asıl Risk Nerede?Güncel

İstanbul ve Balıkesir Depremini Bilmişti: Prof. Dr. Üşümezsoy'dan Korkutan Uyarı: O Fay Hattında 6.8 Büyüklüğünde Deprem Riski Varİstanbul ve Balıkesir Depremini Bilmişti: Prof. Dr. Üşümezsoy'dan Korkutan Uyarı: O Fay Hattında 6.8 Büyüklüğünde Deprem Riski VarGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Simav Deprem Şener Üşümezsoy Kütahya Balıkesir
Son Güncelleme:
Sürücüler Dikkat! Bakanlıktan Kritik Uyarı Geldi: Bunu Yapanın Ehliyeti İptal Edilecek Bunu Yapanın Ehliyeti İptal Edilecek
Avrupa’nın Nostaljik Treni İkinci Kez Türkiye'ye Geliyor! Tarih Belli Oldu: Son Durak İstanbul Avrupa’nın Nostaljik Treni İkinci Kez Türkiye'ye Geliyor
İsmail Küçükkaya tv100 Ekranlarında! İlk Konuğu CHP Lideri Özgür Özel İsmail Küçükkaya tv100 Ekranlarında! İlk Konuğu Kim?
Özgür Erdursun'dan Kritik Uyarı: Emeklilikte Bu Hatayı Yaparsanız 400 Bin Liranız Çöp Oluyor Emeklilere Kritik Uyarı, 400 Bin Lirasınız Çöp Olabilir
ÇOK OKUNANLAR
Kütahya'da Şiddetli Deprem! İstanbul ve Çevre İller de Sallandı Kütahya'da Şiddetli Deprem!
Kimse Bilmiyordu, Menajeri Açıkladı: Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek! Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek
Fenerbahçe'de Dananın Kuyruğu Kopuyor! Tek Seçeneği Kazanmak: Tedesco İçin Kader Gecesi Tedesco İçin Kader Gecesi
Fenerbahçe'de Cep Yakan Fatura! Tedesco'nun Tazminatı Ortaya Çıktı Tedesco'nun Tazminatı Ortaya Çıktı
Marmara’nın Röntgeni Çekildi, Ne Deprem Ne de Sel… 1,6 Milyon Kişi Risk Altında Marmara’nın Röntgeni Çekildi, 1,6 Milyon Kişi Risk Altında