Şener Üşümezsoy Ezber Bozdu, Sessiz Fayı Açıkladı, Asıl Risk Nerede?

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, deprem uzmanlarının açıklamaları yeniden gündem olmuş, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un 1 ay öncesinden deprem için uyardığı ortaya çıkmıştı.

Üşümezsoy, Sındırgı’daki fayın ciddi bir risk taşımadığını, esas tehlikenin hala sessizliğini koruyan Simav Fayı olduğunu belirtti.

Üşümezsoy’a göre, Sındırgı-Akhisar-Demirci arasında uzanan ve 20 kilometre uzunluğundaki fay hattı, 6.1 büyüklüğündeki depremle büyük oranda kırıldı.

Bazı segmentlerin tam olarak kırılmadığını belirten Üşümezsoy, bu nedenle artçı sarsıntıların devam ettiğini ifade etti. Bu artçıların ise bölge için büyük bir risk oluşturmadığını vurguladı.

“ASIL RİSK SİMAV’DA GİZLİ”

Fay sistemini eski tip ampullere benzeterek açıklamalarda bulunan Üşümezsoy “Gediz, Demirci, Simav ve Sındırgı fayları; eski tip ampuller gibi paralel şekilde asılı duruyor. Gediz Fayı 1971’de 7.1’lik depremle, Demirci Fayı ise 1965’te 6.4’lük bir sarsıntıyla kırıldı. Sındırgı’da ise şimdi enerji boşaldı. Ama Simav Fayı hâlâ sessiz…" diyerek uyardı.

2011 yılında Simav’da 5.9 büyüklüğünde bir deprem yaşansa da, bu kırılmanın yüzeysel olduğunu belirten Üşümezsoy, bu fay hattının hala büyük bir enerji barındırdığını ve 6.5 ila 6.8 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

“FAY HATTININ İZLERİNİ TAŞIYOR"

Simav bölgesinde jeolojik olarak aktif bir yapı bulunduğunu belirten Üşümezsoy, dağın yüksekliğine dikkat çekti. “Simav Dağı bugün 1800 metre. Bu yükseklik, binlerce yıl boyunca yaşanan irili ufaklı depremlerin sonucudur” diye belirten Üşümezsoy, “Fay düzlemi boyunca yaşanan her 1 metrelik yükselme, 6.8 büyüklüğünde bir depreme denk gelir. Bu da Simav Fayı’nın ne kadar aktif olduğunun göstergesidir” dedi.

“DEPREMİN ELİ KULAĞINDA DEĞİL"

Her ne kadar Simav Fayı riskli olsa da, Prof. Dr. Üşümezsoy bunun kısa vadede bir tehdit oluşturmadığını da ekledi. Üşümezsoy “Simav Fayı için 'eli kulağında' diyemeyiz ama göz ardı da etmemeliyiz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi