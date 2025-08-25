Son Dakika: Balıkesir Sındırgı’da Deprem Fırtınası! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Son Uyarısıyla Ürküttü: O Fayda 6,5'e Varan Sarsıntılar Olabilir!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremler sonrası gözler uzmanların uyarılarına çevrilmiş durumda. Vatandaşlar ‘Balıkesir’de bir deprem daha bekleniyor mu? Sındırgı’da bir daha deprem olacak mı?’ sorularını araştırırken dün akşam peş peşe sarsıntılar yaşandı.

Daha önce 6.1 büyüklüğünde deprem yaşayan bölgede, bu kez 4.8, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde üç ayrı deprem kaydedildi. Depremler başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY O FAYA DİKKAT ÇEKİP UYARDI: 6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM YAŞANABİLİR

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaşanan depremler sonrası yurttaşların paniğe kapılmaması gerektiğini söyledi. Habertürk canlı yayınına katılan Üşümezsoy, Simav Fay Zonu’nda 6.5 büyüklüğünde deprem olabileceğinin altını çizerek, “Sındırgı’daki depremden sonra artçıların sürmesi doğaldır. Bu, yeni bir büyük deprem olacağı anlamına gelmez. Ancak Simav Fay Zonu, yapısı gereği uzun vadede büyük deprem potansiyeli taşımaktadır.” uyarısında bulundu.

20 KİLOMETRELİK FAY KIRILDI

Üşümezsoy, küçük depremlerin yalnızca birkaç kilometrelik fay parçalarını kırdığını, büyük depremlerde ise onlarca kilometrelik fayın harekete geçtiğini vurguladı.

Sındırgı’daki son depremde yaklaşık 20 kilometrelik bir fayın kırıldığını belirten uzman, bu nedenle artçıların uzun süre devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi