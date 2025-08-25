Son Dakika: Balıkesir Sındırgı’da Deprem Fırtınası! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Son Uyarısıyla Ürküttü: O Fayda 6,5'e Varan Sarsıntılar Olabilir!

10 Ağustos tarihinde Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremler sonrası bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak dün akşam Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.8, 4.3 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler çevre illerde hissedildi. Yaşanan deprem sonrası deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan çarpıcı yeni uyarılar peş peşe geldi. Balıkesir Sındırgı’da deprem fırtınası. Üşümezsoy, o fayı işaret edip uyardı. 6.5’e varan sarsıntılar olabilir.

Son Güncelleme:
Son Dakika: Balıkesir Sındırgı’da Deprem Fırtınası! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Son Uyarısıyla Ürküttü: O Fayda 6,5'e Varan Sarsıntılar Olabilir!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremler sonrası gözler uzmanların uyarılarına çevrilmiş durumda. Vatandaşlar ‘Balıkesir’de bir deprem daha bekleniyor mu? Sındırgı’da bir daha deprem olacak mı?’ sorularını araştırırken dün akşam peş peşe sarsıntılar yaşandı.

Daha önce 6.1 büyüklüğünde deprem yaşayan bölgede, bu kez 4.8, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde üç ayrı deprem kaydedildi. Depremler başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Son Dakika: Balıkesir Sındırgı’da Deprem Fırtınası! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Son Uyarısıyla Ürküttü: O Fayda 6,5'e Varan Sarsıntılar Olabilir! - Resim : 1

ŞENER ÜŞÜMEZSOY O FAYA DİKKAT ÇEKİP UYARDI: 6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM YAŞANABİLİR

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaşanan depremler sonrası yurttaşların paniğe kapılmaması gerektiğini söyledi. Habertürk canlı yayınına katılan Üşümezsoy, Simav Fay Zonu’nda 6.5 büyüklüğünde deprem olabileceğinin altını çizerek, “Sındırgı’daki depremden sonra artçıların sürmesi doğaldır. Bu, yeni bir büyük deprem olacağı anlamına gelmez. Ancak Simav Fay Zonu, yapısı gereği uzun vadede büyük deprem potansiyeli taşımaktadır.” uyarısında bulundu.

20 KİLOMETRELİK FAY KIRILDI

Üşümezsoy, küçük depremlerin yalnızca birkaç kilometrelik fay parçalarını kırdığını, büyük depremlerde ise onlarca kilometrelik fayın harekete geçtiğini vurguladı.

Son Dakika: Balıkesir Sındırgı’da Deprem Fırtınası! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Son Uyarısıyla Ürküttü: O Fayda 6,5'e Varan Sarsıntılar Olabilir! - Resim : 2

Sındırgı’daki son depremde yaklaşık 20 kilometrelik bir fayın kırıldığını belirten uzman, bu nedenle artçıların uzun süre devam edeceğini ifade etti.

Bursa'da Korkutan Deprem!Bursa'da Korkutan Deprem!Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Şener Üşümezsoy Deprem
Son Güncelleme:
Bakan Duyurdu: Metro, Marmaray ve İZBAN… 30 Ağustos’ta Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak 30 Ağustos'ta 3 Şehirde Ulaşım Ücretsiz
Bursa'da Korkutan Deprem! Bursa'da Korkutan Deprem!
Araç Sahipleri Dikkat: Motorine 2 Hafta Sonra Büyük İndirim! İşte 25 Ağustos 2025 Güncel Benzin, Motorin Ve LPG Fiyatları Motorine 2 Hafta Sonra Büyük İndirim
Eleştirileri Oklarının Hedefindeydi... Manchester United'dan Altay Bayındır'a Kara Haber! Dünyası Başına Yıkıldı Aldığı Kara Haberle Yıkıldı
ÇOK OKUNANLAR
TEM'de Zincirleme Kaza! Tüm Şeritler Trafiğe Kapatıldı, Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var TEM'de Zincirleme Kaza! Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var
CHP İstanbul İl Kongresi Davasında Kritik Gelişme: Ön Duruşma 21 Eylül’de CHP İstanbul İl Kongresi Davasında Kritik Gelişme
Facianın Eşiğinden Dönüldü: Trabzon'dan Kalkan Uçakta Korku Dolu Anlar! Facianın Eşiğinden Dönüldü: Trabzon'dan Kalkan Uçakta Korku Dolu Anlar!
Bursa'da Korkutan Deprem! Bursa'da Korkutan Deprem!
Prens Dizisinin Yakışıklı Kaptanı Çağlar Ertuğrul Yıllardır Beklediği Hayalini Gerçekleştirdi: Bugüne Kısmetmiş! Yıllardır Bu Anı Bekliyordu! Sonunda Gerçekleştirdi