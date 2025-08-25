Bursa'da Korkutan Deprem!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik Körfezi’nde olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, 7.8 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Mudanya ilçesinde kısa süreli paniğe sebep oldu. Deprem 3,1 kilometre derinliğinde yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi