Bursa'da Korkutan Deprem!
AFAD'ın aktardığı bilgilere göre, merkez üssü Gemlik Körfezi’nde olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3,4 büyüklüğünde yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik Körfezi’nde olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, 7.8 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Mudanya ilçesinde kısa süreli paniğe sebep oldu. Deprem 3,1 kilometre derinliğinde yaşandı.
