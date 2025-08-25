Bakan Duyurdu: Metro, Marmaray ve İZBAN… 30 Ağustos’ta Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ankara, İstanbul ve İzmir’de raylı sistemler ücretsiz olacak. Başkentray, Marmaray, İZBAN ve metro hatlarında yolcular gün boyu bilet ücreti ödemeden seyahat edebilecek.

Bakan Duyurdu: Metro, Marmaray ve İZBAN… 30 Ağustos’ta Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan karar doğrultusunda, 30 Ağustos Zafer Bayramı günü bazı raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanacak. Vatandaşlar, gün boyunca ücret ödemeden söz konusu hatlarda seyahat edebilecek.

HANGİ HATLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Karar kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek. Böylece Ankara, İstanbul ve İzmir’de milyonlarca yolcuyu ilgilendiren uygulama hayata geçirilecek.

30 Ağustos'ta ücretsiz hizmet verecek hatlar açıklandı

Ankara’da Başkentray hattı, İzmir’de İZBAN hattı, İstanbul’da ise Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz olarak hizmet sunacak.

UYGULAMA TÜM GÜN SÜRECEK

Vatandaşlar, belirtilen hatlarda bilet ücreti ödemeden gün boyu toplu taşıma imkanlarından yararlanabilecek. Uygulama 30 Ağustos Zafer Bayramı günü saat 00.00’dan itibaren başlayacak ve gün sonunda sona erecek. Yolcular, bu hatlarda gün boyu herhangi bir ücret ödemeden seyahat edebilecek.

Bakan Uraloğlu, ücretsiz ulaşım araçlarını duyurdu

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da ücretsiz ulaşımla ilgili açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.

İBB'ye bağlı otobüsler, metrobüs ve metrolar ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

