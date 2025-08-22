İstanbul'da '30 Ağustos' Hazırlığı! Bu Yollar Trafiğe Kapalı Olacak... 2 Güne Dikkat
İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları ve provaları nedeniyle 24 Ağustos Pazar ve 30 Ağustos Cumartesi günleri Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve çevresindeki yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Alternatif güzergâhlar belirlendi.
İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak genel prova ve tören günü için bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 24 Ağustos 2025 Pazar günü provalar ve 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü resmi törenler için Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve çevresindeki birçok cadde ve sokak, saat 05.45’ten itibaren program bitimine kadar araç trafiğine kapalı olacak.
TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak
- D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)
Girişleri
- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes
Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri
- Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
- Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
- Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
Sürücüler, Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu’nu alternatif olarak kullanabilecek. Valilik, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belirtilen tarih ve saatlerde alternatif güzergâhları tercih etmesini ve trafik planlamalarını buna göre yapmasını önerdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının coşkuyla gerçekleşmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığı belirtilirken, tören programına ilişkin detayların daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.