Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Görevden Uzaklaştırılmasının İptali İçin Dava

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen operasyonlarda İBB'deki "yolsuzluk" iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

8 TEMMUZ'DA TUTUKLANMIŞTI

'İcbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Zeydan Karalar, 8 Temmuz’da tutuklanmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasının ardından Adana'da bir miting düzenleme kararı almıştı.

ADANA'DA YARGILAMA İÇİN BAŞVURU

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, memleketi Adana’ya nakledilmek ve yargılanmak için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.

'AYM' HAMLESİ

Zeydan Karalar’ın avukatları, tutuklama kararının özgürlük hakkı ihlali olduğunu belirterek AYM’ye başvurmuştu. Karalar için tedbir uygulanmasını talep eden avukatlar, dosyadaki yetkisizlik ve kısıtlama kararlarının siyasi amaçlı olduğu görüşünü dile getirmişti.

İPTALİ İÇİN DAVA

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Karalar’ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açıldı.

Kaynak: Haber Merkezi