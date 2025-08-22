Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Görevden Uzaklaştırılmasının İptali İçin Dava

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın avukatlarının tutuklama kararının özgürlük hakkı ihlali olduğunu belirterek AYM’ye yaptığı başvurunun ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Karalar’ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açıldı.

Son Güncelleme:
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Görevden Uzaklaştırılmasının İptali İçin Dava
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen operasyonlarda İBB'deki "yolsuzluk" iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Görevden Uzaklaştırılmasının İptali İçin Dava - Resim : 1
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

8 TEMMUZ'DA TUTUKLANMIŞTI

'İcbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Zeydan Karalar, 8 Temmuz’da tutuklanmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasının ardından Adana'da bir miting düzenleme kararı almıştı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Görevden Uzaklaştırılmasının İptali İçin Dava - Resim : 2

ADANA'DA YARGILAMA İÇİN BAŞVURU

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, memleketi Adana’ya nakledilmek ve yargılanmak için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.

'AYM' HAMLESİ

Zeydan Karalar’ın avukatları, tutuklama kararının özgürlük hakkı ihlali olduğunu belirterek AYM’ye başvurmuştu. Karalar için tedbir uygulanmasını talep eden avukatlar, dosyadaki yetkisizlik ve kısıtlama kararlarının siyasi amaçlı olduğu görüşünü dile getirmişti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Görevden Uzaklaştırılmasının İptali İçin Dava - Resim : 3

İPTALİ İÇİN DAVA

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Karalar’ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açıldı.

Zeydan Karalar için AYM’ye Bireysel BaşvuruZeydan Karalar için AYM’ye Bireysel BaşvuruSiyaset

Zeydan Karalar Hakkında Bilimsel Rapor, Deliller Yetersiz ve MesnetsizZeydan Karalar Hakkında Bilimsel Rapor, Deliller Yetersiz ve MesnetsizGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Adana Zeydan Karalar CHP Dava
Son Güncelleme:
İzmirliler Kara Kara Düşünüyor! Yeni Plan Açıklandı, Bugün Başlıyor… 3 Günde Bir Uygulanacak Yeni Plan Açıklandı, Bugün Başlıyor… 3 Günde Bir Uygulanacak
Bu Nasıl Çekememezlik! Panathinaikos-Samsunspor Maçı Sonrası Yunan Basınında Skandal Manşet Yunan Basınında Skandal Manşet
İkinci 'Seçil Erzan' Vakası! 'O Bankanın Özel Kalem Müdürü Onlarca Kişiyi Dolandırdı' İddiası: 'Günoo Kızlar... Sizin İçin Yükleme Yapılacak' 'O Bankanın Özel Kalem Müdürü Onlarca Kişiyi Dolandırdı' İddiası
Araç İçinde Kavurucu Sıcaklara Son: Arabanızı Tek Bir Yöntemle Buzhaneye Çevirin Araç İçinde Kavurucu Sıcaklara Son: Arabanızı Tek Bir Yöntemle Buzhaneye Çevirin
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda! Çalıştığı Kanalı Tek Kalemle Sildi: ‘Allah'a Havale Ediyorum’ Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda
Yeşilçam’ın Unutulmaz Yakışıklı Jönüydü: Şöhreti Bir Kenara Atıp Sırra Kadem Bastı! Kenan Kalav’ın Şimdiki Mesleğini Duyanlar Şok Geçiriyor Başka Bir Ülkede Restoran Patronu Oldu
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ‘Sındırgı’ Depremi Sonrası Nokta Atışı Konum Verdi: ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’ ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’
İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar
Aydın'da Özlem Çerçioğlu Protestosu! Konsere Kimse Gitmedi Aydın'da Özlem Çerçioğlu Protestosu! Konsere Kimse Gitmedi