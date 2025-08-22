İzmirliler Kara Kara Düşünüyor! Yeni Plan Açıklandı, Bugün Başlıyor… 3 Günde Bir Uygulanacak

İzmir’de yaşanan su krizi sonrasında alınan planlı su kesimi kararı bugün itibariyle uygulanmaya başlayacak. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kesintinin 3 günde bir uygulanacağını bildirerek, kritik saatleri açıkladı. İşte detaylar…

İzmir'de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınan tedbirler uygulanmaya başladı. Daha önce kent genelinde 6 Ağustos ile 21 Ağustos arasında 5 bölgede uygulanan planlı su kesintisinin süresi, 31 Ağustos’a kadar uzatılmıştı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU), kentte uygulanacak planlı su kesintisine dair detayları aktardı.

3 GÜNDE BİR YAPILACAK

Buna göre İzmir'in merkez ilçelerinde 5 günde bir uygulanacak olan kesinti 3 günde bir yapılacak. Yeni plana Menemen ilçesindeki bazı mahallelerin de eklendiği bildirildi.

22 Ağustos'tan itibaren kesinti planında değişiklik yapıldığını belirten İZSU, 3 ayrı bölgede 23.00-05.00 saatlerinde kesinti yapılacağını açıkladı.

