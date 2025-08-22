İzmirliler Kara Kara Düşünüyor! Yeni Plan Açıklandı, Bugün Başlıyor… 3 Günde Bir Uygulanacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir'de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınan tedbirler uygulanmaya başladı. Daha önce kent genelinde 6 Ağustos ile 21 Ağustos arasında 5 bölgede uygulanan planlı su kesintisinin süresi, 31 Ağustos’a kadar uzatılmıştı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU), kentte uygulanacak planlı su kesintisine dair detayları aktardı.

3 GÜNDE BİR YAPILACAK

Buna göre İzmir'in merkez ilçelerinde 5 günde bir uygulanacak olan kesinti 3 günde bir yapılacak. Yeni plana Menemen ilçesindeki bazı mahallelerin de eklendiği bildirildi.

22 Ağustos'tan itibaren kesinti planında değişiklik yapıldığını belirten İZSU, 3 ayrı bölgede 23.00-05.00 saatlerinde kesinti yapılacağını açıkladı.

Değerli abonelerimiz,

Kuraklık kaynaklı olarak uyguladığımız planlı su kesintileri boyunca ölçülen su tüketim değerleri ve kalan su rezervi göz önünde bulundurularak, 22.08.2025 Cuma gününden itibaren kesinti planında değişik yapılması kararlaştırılmıştır.

Yeni planda 3 ayrı… pic.twitter.com/RVTj1tNJKT — İZSU Genel Müdürlüğü (@izsugm) August 21, 2025

Kaynak: Haber Merkezi