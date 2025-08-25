Marmara Adası Alevlere Teslim! Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda Okullar Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında, orman yangını çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle olay yerine Erdek Limanı'ndan gemi ile 10 itfaiye aracı da sevk edildi. Yangına müdahale sabaha kadar sürerken, günün aydınlanmasıyla hava araçları da söndürme çalışmalarına başladı.
Kaynak: DHA
